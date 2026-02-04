Porwano jej matkę. Gwiazda w ostatniej chwili rezygnuje z igrzysk

Savannah Guthrie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek i prezenterek telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Od lat związana z programem "Today" w stacji NBC, cieszy się ogromnym zaufaniem widzów. W najbliższych tygodniach miała relacjonować walkę sportowców o medale olimpijskie na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a także skomentować ceremonię otwarcia u boku Terry'ego Gannona i Shauna White'a. Na kilka dni przed startem imprezy Amerykanka musiała jednak wycofać się z projektu. Powodem była tragedia, jaka dotknęła jej rodzinę.

Savannah Guthrie nie jedzie na igrzyska. Policja szuka jej zaginionej matki, podejrzewa się porwanie

Amerykańskie media obiegła informacja o zaginięciu 84-letniej Nancy Guthrie, matki dziennikarki. Kobieta była ostatni raz widziana 31 stycznia wieczorem w swoim domu w Catalina Foothills w Arizonie. Dzień później biuro szeryfa hrabstwa Pima oficjalnie ogłosiło jej zaginięcie. Sprawa od początku miała niepokojący charakter, ponieważ seniorka wymaga stałej opieki i - jak podkreślał szeryf Chris Nanos - jej stan fizyczny nie pozwalał na samodzielne oddalenie się dalej niż kilkadziesiąt metrów od domu.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy dom Nancy Guthrie został uznany za potencjalne miejsce przestępstwa. Śledczy mieli odnaleźć tam ślady krwi oraz oznaki włamania. Trwają badania mające ustalić, do kogo należą zabezpieczone ślady biologiczne. Na tym etapie policja zakłada, że kobieta została zabrana z domu wbrew własnej woli, prawdopodobnie w środku nocy. Detektywi badają wątek możliwego porwania, a władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca dolarów za informacje pomocne w odnalezieniu zaginionej. Uruchomiono także specjalną linię zgłoszeniową.

Wobec tego dramatu Savannah Guthrie zdecydowała, że nie pojawi się na antenie NBC podczas igrzysk olimpijskich. Stacja wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. "Savannah nie będzie z nami na igrzyskach olimpijskich, ponieważ chce skupić się na rodzinie w tym trudnym czasie. Nasze myśli są z nią i całą rodziną Guthrie, podczas gdy poszukiwania jej matki trwają. Wkrótce ogłosimy dalsze szczegóły dotyczące naszych planów relacjonowania ceremonii otwarcia" - przekazał rzecznik stacji telewizyjnej, cytowany przez BILD.

