Poruszona Lewandowska. "Nie umiem przejść obojętnie obok historii Kamilka"

Anna Lewandowska o historii Kamilka z Częstochowy. "Wiele osób udaje, że nie widzi, nie słyszy, bo tak wygodniej"

"To będzie inny post niż zwykle, ale nie potrafię przejść obojętnie obok historii Kamilka, o której dziś piszą wszystkie media" - zaczęła swój post na Instagramie małżonka Roberta Lewandowskiego. - "Nie potrafię sobie wyobrazić jak złym trzeba być człowiekiem, aby podnieść rękę na dziecko, uderzyć czy wyrządzić mu krzywdę..."



Lewandowska postanowiła upublicznić swoje refleksje na temat tej tragedii. "W artykułach dziennikarze zadają bardzo ważne pytanie - jak to się stało, że nikt nic nie widział? Co jakiś czas słyszymy o takich tragicznych wydarzeniach, które dotyczą dzieci. Nie znam szczegółów tej sprawy, więc nie będę wyciągać pochopnych wniosków pod adresem żadnej instytucji. Ale poza instytucjami, jesteśmy także my - społeczeństwo. Często wiele osób udaje, że nie widzi, nie słyszy, bo tak wygodniej, tak łatwiej... po co wtrącać się w nieswoje sprawy?" - wskazywała "Lewa". I kontynuowała: "A właśnie po to, by w takich sytuacjach chronić dzieci, które w zderzeniu z agresją dorosłych są całkowicie bezbronne."