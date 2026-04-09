Pierwszy sezon "Love is Blind" będzie miał premierę na Netflix 6 maja. Wtedy na serwis streamingowy wskoczy pięć pierwszych odcinków. 13 maja zostaną opublikowane kolejne cztery, a finał zaplanowano na 20 maja. To będzie pierwszy raz, gdy to randkowe show zawita do Polski. Poprowadzą je Zofia Zborowska-Wrona i jej mąż, Andrzej Wrona.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona prowadzącymi "Love is Blind"

W ostatnim czasie Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona starają się rozwijać w kierunku medialnych aktywności. Aktorka wróciła po przerwie do gry w telewizji i została gwiazdą serialu "Młode gliny", a były siatkarz stał się mówcą motywacyjnym i komentatorem siatkówki dla Polsatu Sport.

Oboje postanowili skorzystać też z szansy, jaką otworzył przed nimi los. Zaproponowano im angaż w "Love is Blind", gdzie będą prowadzącymi. Dla obojga to wielka szansa na to, by pokazać się z jeszcze innej, konferansjerskiej strony.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona zachwycili w zwiastunie

Ostatnio na profilu instagramowym Netflixa pokazał się oficjalny zwiastun z "rozkładem jazdy" dla show. W komentarzach doszło do sporego poruszenia - wielu fanów już nie może się doczekać nie tylko ze względu na nowy format, ale również samych prowadzących.

"Obejrzę dla pary prowadzącej", "Nie wiem co to za program, ale jak są Wrony, to się skuszę" - można było przeczytać wśród wielu innych komentarzy pokazujących radość z zaadaptowania formatu "Love is Blind" w Polsce. Widać, że Wronowie już stali się marką samą w sobie.

