Poruszenie wokół syna Szczęsnego. Marina nagle nadała komunikat

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny od lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie i sporcie. Ona - wokalistka i autorka tekstów, on - utytułowany bramkarz reprezentacji Polski i czołowych europejskich klubów. Ich historia miłości zaczęła się w 2013 roku, a dwa lata później para wzięła ślub. Od tamtej pory konsekwentnie budują wspólne życie, dzieląc je między scenę, stadion i rodzinny dom. Doczekali się dwójki dzieci: syna Liama oraz córki Noeli.

Siedmioletni Liam coraz częściej przyciąga uwagę kibiców. Chłopiec zaraził się miłością do sportu od swojego ojca i wszystko wskazuje na to, że może pójść w jego ślady. Wojciech Szczęsny jest przekonany, że syn ostatecznie zostanie bramkarzem, jednak wydaje się, że młody Szczęsny zdaje się mieć nieco inne plany. Pokazał to dobitnie na nagraniu, które w ostatnich dniach obiegło media społecznościowe.

Syn Szczęsnych zachwycił świat. Marina musiała wkroczyć do akcji

Liam Szczęsny został podopiecznym akademii FC Barcelona i zaprezentował się ze znakomitej strony podczas jednego z treningów. Na wideo widać, jak biegnie z piłką przez boisko i efektownym dryblingiem mija kolejnych rywali. Film trafił na instagramowy profil chłopca, prowadzony przez jego rodziców, a także na popularne piłkarskie fanpage'e, w tym globalny profil 433. "Liam Szczęsny: przyszły lewy skrzydłowy Barcelony?" - pytano w opisie. Nagranie stało się hitem - zdobyło ponad 330 tys. polubień i setki komentarzy. Internauci zachwycali się talentem chłopca, żartowali, wstawiali gify z Wojciechem Szczęsnym, a niektórzy zauważali, że ani razu nie podał piłki. Inni jednak uspokajali: to wciąż dziecko, które ma przede wszystkim czerpać radość z gry.

Głos w sprawie zabrała również matka siedmiolatka, Marina Łuczenko-Szczęsna. Artystka podkreśliła, że profil Liama prowadzą ona i Wojciech, a ich celem nie jest wywieranie nacisku na syna, a jedynie dokumentowanie jego piłkarskich popisów i wspieranie pasji potomka.

"Kochani, Liam nie ma telefonu i jeszcze długo nie będzie go miał. Nie posiada też dostępu do mediów społecznościowych. Piłka nożna to jego pasja od dziecka - dosłownie stawiał w jej stronę swoje pierwsze kroki. Bardzo go w tym wspieramy, ale bez żadnej presji czy nacisków z naszej strony; zależy nam przede wszystkim na jego radości z gry. Liam trenuje i gra regularnie od 4. roku życia. To konto założyliśmy my, rodzice, aby dokumentować jego postępy oraz inspirować inne dzieci i ich opiekunów do aktywności fizycznej" - przekazała na Insta Stories.

