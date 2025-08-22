Poruszenie wokół Fornala. Naprawdę to zrobił, tuż przed mistrzostwami świata
Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn, podczas których podopieczni Nikoli Grbcia walczyć będą o złoto. Kluczowym zawodnikiem polskiej reprezentacji już od dłuższego czasu jest Tomasz Fornal, który na krótko przed startem czempionatu zdecydował się na kolejną fryzurową metamorfozę.
Fani siatkówki nie mogą narzekać na brak wrażeń. 22 sierpnia rozpoczęły się mistrzostwa świata siatkarek, w których udział biorą także reprezentantki Polski. Panie rywalizację o tytuł czempionek zakończą 7 września, a zaledwie kilka dni później rozpoczną się mistrzostwa świata siatkarzy. Wśród faworytów znajdują się oczywiście podopieczni Nikoli Grbicia, którzy nie tak dawni wygrali siatkarską Ligę Narodów, pokonując w finale Włochów 3:0 (25-22, 25-19, 25-14).
Tomasz Fornal zaskoczył nową fryzurą. Tak przygotowuje się na mistrzostwa świata
"Biało-Czerwoni" kilka dni temu rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, otrzymali jednak wolne od selekcjonera, aby wziąć udział w ślubie jednego z kadrowiczów - Kamila Semeniuka. Podczas gdy większość siatkarzy piątkowy poranek spędzała na przygotowaniach do ślubu kolegi, Tomasz Fornal postanowił odwiedzić salon fryzjerski i sprawić sobie... fryzurę na nadchodzące mistrzostwa świata. Efektami pracy fryzjerów sportowiec pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, postawił on na narodowe barwy - jedną część włosów pofarbował na biało, drugą natomiast na czerwono.
"Joker w mieście" - napisał krótko na swoim profilu na Instagramie.
Na reakcję kibiców siatkarz nie musiał długo czekać. Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Chłop przywdział barwy narodowe, a to oznacza, że kolejne mecze za pasem", "Podoba mi się", "Jak zmienić to z przytupem", "No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Zygzak McQueen", "Ale fryz" - zachwycali się. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Fornal nie po raz pierwszy zdecydował się na tak drastyczną zmianę fryzury. Na nietypową zmianę postawił także podczas pożegnania z Jastrzębskim Węglem - wówczas na jego głowie zobaczyć można było inicjały klubu.
Tomasz Fornal w seniorskiej reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn zadebiutował w 2018 roku i od tamtej pory stał się kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. Wraz z "Biało-Czerwonymi" sześciokrotnie sięgał po medale Ligi Narodów, Puchar Świata, złoto i brąz mistrzostw Europy, wicemistrzostwo świata. Znalazł się także w kadrze na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, z których podopieczni Nikoli Grbicia wrócili jako wicemistrzowie. W finale turnieju olimpijskiego pokonani zostali przez Francuzów. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Stanów Zjednoczonych.