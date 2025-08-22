Poruszenie wokół Fornala. Naprawdę to zrobił, tuż przed mistrzostwami świata

Fani siatkówki nie mogą narzekać na brak wrażeń. 22 sierpnia rozpoczęły się mistrzostwa świata siatkarek, w których udział biorą także reprezentantki Polski. Panie rywalizację o tytuł czempionek zakończą 7 września, a zaledwie kilka dni później rozpoczną się mistrzostwa świata siatkarzy. Wśród faworytów znajdują się oczywiście podopieczni Nikoli Grbicia, którzy nie tak dawni wygrali siatkarską Ligę Narodów, pokonując w finale Włochów 3:0 (25-22, 25-19, 25-14).

Tomasz Fornal zaskoczył nową fryzurą. Tak przygotowuje się na mistrzostwa świata

"Biało-Czerwoni" kilka dni temu rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, otrzymali jednak wolne od selekcjonera, aby wziąć udział w ślubie jednego z kadrowiczów - Kamila Semeniuka. Podczas gdy większość siatkarzy piątkowy poranek spędzała na przygotowaniach do ślubu kolegi, Tomasz Fornal postanowił odwiedzić salon fryzjerski i sprawić sobie... fryzurę na nadchodzące mistrzostwa świata. Efektami pracy fryzjerów sportowiec pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, postawił on na narodowe barwy - jedną część włosów pofarbował na biało, drugą natomiast na czerwono.

"Joker w mieście" - napisał krótko na swoim profilu na Instagramie.

Na reakcję kibiców siatkarz nie musiał długo czekać. Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Chłop przywdział barwy narodowe, a to oznacza, że kolejne mecze za pasem", "Podoba mi się", "Jak zmienić to z przytupem", "No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Zygzak McQueen", "Ale fryz" - zachwycali się. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Fornal nie po raz pierwszy zdecydował się na tak drastyczną zmianę fryzury. Na nietypową zmianę postawił także podczas pożegnania z Jastrzębskim Węglem - wówczas na jego głowie zobaczyć można było inicjały klubu.

Tomasz Fornal w seniorskiej reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn zadebiutował w 2018 roku i od tamtej pory stał się kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. Wraz z "Biało-Czerwonymi" sześciokrotnie sięgał po medale Ligi Narodów, Puchar Świata, złoto i brąz mistrzostw Europy, wicemistrzostwo świata. Znalazł się także w kadrze na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, z których podopieczni Nikoli Grbicia wrócili jako wicemistrzowie. W finale turnieju olimpijskiego pokonani zostali przez Francuzów. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Stanów Zjednoczonych.

