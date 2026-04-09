Sebastian Fabijański to postać dobrze znana widzom kina i telewizji. Przez lata dał się poznać jako charyzmatyczny aktor, jednak jego aktywność wykracza daleko poza świat filmu. Choć największą rozpoznawalność przyniosły mu role na ekranie, fanom sportu dał się poznać także jako freak fighter, który nie boi się nowych wyzwań.

W ostatnich latach Fabijański pojawiał się w oktagonie federacji Fame MMA, gdzie mierzył się z różnymi rywalami, pokazując zupełnie inne oblicze niż to znane z planów filmowych. Jego kolejne występy budziły spore emocje i kontrowersje. Ostatecznie sam aktor doszedł jednak do wniosku, że nie jest mu pisana przyszłość w sportach walki.

Burza przed niedzielnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Chodzi o Sebastiana Fabijańskiego i Piotra Kędzierskiego

Teraz 38-latek ponownie wyszedł ze swojej strefy komfortu i zdecydował się na udział w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie walczy o Kryształową Kulę u boku Julii Suryś, a ich wspólne występy spotykają się z bardzo dobrym odbiorem. Para regularnie zbiera wysokie noty od jury i zyskuje sympatię widzów, co sprawia, że coraz częściej mówi się o nich jako o jednych z faworytów do finału.

Nie brakuje jednak doniesień, że za kulisami programu atmosfera bywa znacznie mniej przyjazna. Według medialnych relacji Fabijański ma rzekomo nie dogadywać się z częścią uczestników show. Jak ustalił portal "Pudelek", emocje w programie sięgają zenitu, a wyrównany poziom rywalizacji tylko potęguje napięcie między parami.

Z informacji przekazywanych przez anonimowe źródła wynika, że największe kontrowersje wzbudza właśnie Fabijański. Choć przed kamerami zachowuje się bardzo uprzejmie - gratuluje innym uczestnikom i aktywnie wspiera ich po występach - to za kulisami jego relacje mają być znacznie bardziej napięte. Szczególnie dużo mówi się o jego rzekomym konflikcie z dziennikarzem Piotrem Kędzierskim.

"Najbardziej wyraźne tarcia widać między nim a Piotrem Kędzierskim - Fabijański potrafi być wobec niego wyjątkowo uszczypliwy, często także podgląda jego próby i komentuje postępy" - wyznał informator "Pudelka".

To zresztą nie pierwszy raz, gdy nazwisko Fabijańskiego pojawia się w kontekście napiętych relacji. Już wcześniej pojawiały się plotki o jego niechęci wobec Kamila Nożyńskiego. Informatorzy twierdzili, że między nimi od początku nie było sympatii, a sytuację miała dodatkowo podgrzać rywalizacja o taneczną partnerkę.

Sebastian Fabijański Gałązka AKPA

Sebastian Fabijański i Julia Suryś Adam Jankowski Reporter

Piotr Kędzierski AKPA AKPA

