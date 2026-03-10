Poruszenie w Rosji. Komunikat Kremla. Pieskow ogłasza, co zrobi Putin

Rywalizacja na tegorocznych igrzyskach paralimpijskich kwitnie w pełni. Emocje sięgnęły zenitu jednak już przed jej startem. Wszystko ze względu na dopuszczenie reprezentantów Rosji i Białorusi do startu pod flagą i hymnem, co spotkało się z międzynarodowym sprzeciwem, do którego dołączyła między innymi Polska.

Publiczne komunikaty i zapowiedzi bojkotu nie zmieniły jednak decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, a jej efekty mogliśmy już oglądać.

Rosyjski hymn nie był odgrywany na igrzyskach paralimpijskich od 2014 roku. Po 10 latach licznik został jednak wyzerowany. A to wszystko za sprawą Warwary Woronczykiny, która wywalczyła złoty medal w supergigancie (narciarstwo alpejskie) na stojąco, wpadając na metę z czasem 1:15.60. Rosjanka startowała w kategorii LW6/8 (częściowa niepełnosprawność ręki).

- Nie mogę uwierzyć, że rosyjska flaga po raz pierwszy zawiśnie we Włoszech podczas tych igrzysk paralimpijskich. Jest taka piękna! Tak miło na nią patrzeć. To bardzo radosny moment, tak długo na nią czekaliśmy! Wiem, że cała Rosja mi kibicowała - mówiła Warwara Woronczykina tuż przed wzbudzającą wielkie kontrowersje ceremonią dekoracji najlepszych zawodniczek.

Znów wybrzmiał hymn Rosji. Kreml reaguje, Putin ma już plan

Teraz na jej sukces zareagował także Kreml. A zrobił to ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa, który ujawnił plany Władimira Putina dotyczące rosyjskich mistrzów paralimpijskich.

- Prezydent z pewnością pogratuluje naszym paraolimpijczykom, jak zawsze to robi. To powód do dumy dla całego kraju - przekazał znany poplecznik rosyjskiego dyktatora cytowany przez TASS.

Rosyjska agencja odnotowała także, że triumf Warwary Woronczykiny "był znaczący nie tylko dla samej zawodniczki, ale i dla całego rosyjskiego sportu".

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP

Dmitrij Pieskow Ilya Pitalev/Kremlin AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP