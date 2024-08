Wojciech Szczęsny przez wiele lat dostarczał fanom futbolu sporej dawki emocji. W swojej karierze polski golkiper reprezentował barwy takich zespołów jak m.in. Arsenal, AS Roma, czy Juventus. W ostatnich tygodniach media na całym świecie mocno rozpisywały się o transferze 34-latka do Realu Madryt, który - jak okazało się we wtorkowe popołudnie - nigdy nie dojdzie do skutku. Reprezentant Polski zamieścił bowiem obszerny wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o przejściu na sportową emeryturę.

