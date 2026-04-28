Poruszenie w "Milionerach". Po tym pytaniu straciła szansę na główną wygraną

Bardzo często w teleturniejach takich jak "Milionerzy", "Jeden z dziesięciu" czy "Va Banque" pojawiają się pytania o tematyce sportowej, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej oczytanych uczestników. Choć wydają się należeć do kategorii "lżejszych" zagadnień, w praktyce wymagają nie tylko wiedzy o popularnych dyscyplinach, lecz także znajomości mniej oczywistych faktów - nazwisk medalistów, rekordów, dat czy mniej popularnych konkurencji. Co ciekawe, to właśnie tego typu pytania często decydują o dalszych losach graczy - jedni dzięki nim zdobywają fortunę, inni odpadają tuż przed wymarzoną wygraną. W ostatnim odcinku "Milionerów" boleśnie przekonała się o tym jedna z uczestniczek.

Pytanie o Pogoń Szczecin pozbawiło ją szans na milion złotych

W ostatnim odcinku "Milionerów" na fotelu przed Hubertem Urbańskim zasiadła pani Justyna z Oświęcimia. W pierwszych rundach kobieta radziła znakomicie i bez problemu wskazywała poprawne odpowiedzi. Niestety, przy pytaniu za 50 tys. złotych pojawiły się kłopoty. Dotyczyło ono bowiem futbolu, a więc tematu, w którym pani Justyna zdecydowanie nie jest ekspertką.

"Jest w herbie Litwy oraz w piłkarskiej ekstraklasie" - brzmiało pytanie, a do wyboru były cztery odpowiedzi:

A) Jagiellonia;

B) Lech;

C) Pogoń

i D) Lechia.

Pani Justyna zdecydowała się na koło ratunkowe "telefon do przyjaciela", który - niestety - także potrafił jednoznacznie wskazać prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Zasugerował jednak, że gdyby on miał udzielić odpowiedzi, postawiłby na Pogoń. "No wszystkie cztery są w piłkarskiej ekstraklasie, tak mi się wydaje, więc ja bym strzelał w Pogoń, ale zero pewności" - oznajmił.

Choć mogła zaryzykować i zasugerować się wskazówką przyjaciela, pani Justyna zdecydowała się nie kusić losu i... zrezygnowała z dalszego udziału w grze. Na rozstrzygnięcie nie musiała długo czekać - po jej decyzji Hubert Urbański ogłosił, że Pogoń była prawidłową odpowiedzią. "Pogoń Szczecin to klub grający w polskiej piłkarskiej ekstraklasie a herbem Litwy jest Pogoń - wizerunek rycerza na koniu z uniesionym mieczem" - wyjaśnił prowadzący.

Rozwiń

Pani Justyna nie opuściła jednak studia z pustymi rękami - zabrała ze sobą wygraną w wysokości 25 tys. złotych.

Hubert Urbański w programie "Milionerzy"

Piłkarze Pogoni Szczecin

Gennaro Borrelli decydujący gol w meczu Cagliari Calcio - Atalanta BC. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport Polsat Sport