Koniec odliczania! Już w niedzielę (16 czerwca) reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz na Euro 2024. Rywalem naszych Orłów będą Holendrzy. W tym spotkaniu nie pojawi się na pewno Robert Lewandowski , którego uraz wykluczył z gry. Podczas gdy napastnik w ostatnich dniach dochodził do zdrowia, pozostali kadrowicze ciężko trenowali przed pierwszym starciem w tej imprezie. Choć wydawać by się mogło, że absencja gwiazdora wywoła uśmiech na twarzach najbliższych przeciwników naszych Orłów, to zdaniem dziennikarzy serwisu "sportnieuws.nl", rywale muszą mieć na oku między innymi zawodnika Arsenalu - Jakuba Kiwiora . " Memphis Depay już zapewne wie, kto będzie uprzykrzał mu życie w pierwszym meczu Euro 2024 " - stwierdzono.

