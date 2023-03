Radosław Majdan przez ostatnie tygodnie ograniczył swoją aktywność w sieci. 10 lutego zmarła bowiem jego mama. Pogrzeb kobiety odbył się siedem dni później w rodzinnej miejscowości byłego piłkarza- Szczecinie. Podczas ceremonii mężczyzna nie krył łez. 50-latek długo nie zabierał głosu w mediach . Rodzina skupiła się na przeżywaniu żałoby po stracie 72-latki. W tym trudnym dla emerytowanego bramkarza czasie, wspierała go rodzina.

Mężczyzna kilkanaście dni temu przerwał milczenie i zamieścił w mediach wymowną fotkę z synem Heniem , którą opatrzył wyjątkowym, refleksyjnym opisem "Są takie chwile w naszym życiu, gdy rodzina daje nam olbrzymie wsparcie i siłę, a dzieci są światłem, które rozświetla naszą drogę...". Teraz sportowiec opublikował nową fotografię, która w przeciwieństwie do tego z synkiem, wywołała spore poruszenie w internecie.

Kibice byli zaskoczeni tym, co zobaczyli. Chodzi o nowe zdjęcie Radosława Majdana

50-latek pochwalił się w mediach społecznościowych fotografią z żoną- Małgorzatą Rozenek-Majdan . Para pozowała w ciemnych strojach. Były piłkarz reprezentacji Polski miał na sobie brązowy płaszcz, czarny golf i tego samego koloru spodnie. Jego ukochana zaś ubrała marynarkę, spodnie z szerokimi nogawkami i dołączyła do tego kompletu czarną, skórzaną torebkę.

"Co wy macie takie chude nogi?","Co się stało z nogami Pana Radka. ..coś chyba nie tak poszło ze zdjęciem, niemożliwe aby Pan miał aż tak szczupłe nogi", "Bardzo chude nogi anoreksja", "Ale Państwo szczupli", "Jesteście bardzo chudzi", "To już Anorexia"- czytamy pod wpisem.