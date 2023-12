Poruszenie pod wpisem żony Andrzeja Wrony. "Co tam się dzieje w tej chacie?"

Zofia Zborowska to jedna z najpopularniejszym WAGs siatkarskich w naszym kraju. 36-latka jednak swoją rozpoznawalność zawdzięcza nie tyle mężowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. Kobieta bowiem od wielu lat spełnia się w roli aktorki, a na swoim koncie ma role w wielu znanych produkcjach, w tym m.in. w serialach "Barwy Szczęścia", "Ojciec Mateusz" i "Mecenas Porada". Z Andrzejem Wroną połączyła ją jednak... miłość do sportu . Celebrytka w przeszłości trenowała bowiem m.in. snowboard, pływanie, golf oraz tenis.

Zofia Zborowska pokazała urocze zdjęcie. Kibice nie mogli powstrzymać się od komentarzy

Internauci nie mogli przejść obojętnie wobec wpisu siatkarskiej WAG w mediach społecznościowych. Pod fotką od razu posypały się komentarze. "No kocham po prostu", "Po minach widać, że obie są zgodne co do tego, że coś się wymknęło spod kontroli", "Mam wrażenie, że nic lepszego dziś nie zobaczę", "Miny mają bezcenne", "Żeby wszystkie zwierzęta miały takie życie... byłoby cudownie", "Słodko", "Co tam się dzieje w tej chacie?", "No cudne" - zachwycali się kibice.