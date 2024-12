Poruszenie pod wpisem reprezentanta Polski. Posypały się gratulacje

Przemysław Frankowski nie jest osobą, która chętnie opowiada mediom o swoim życiu prywatnym. Reprezentant Polski co prawda od czasu do czasu chwali się rodzinnymi fotkami w mediach społecznościowych, jednak robi to naprawdę sporadycznie i to w wyjątkowych okazjach. W poniedziałek 9 grudnia na profilu piłkarza na Instagramie pojawiło się zdjęcie jego małżonki, Aleksandry. Na udostępnienie tej fotografii 29-latek zdecydował się wcale nie bez powodu.