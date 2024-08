Marianna Schreiber to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera zwróciła na siebie uwagę w 2021 roku, kiedy to bez wiedzy swojego ukochanego zgłosiła się na casting do programu Top Model. Ostatecznie jednak 31-latce w modelingu nie udało się zaistnieć, jednak nie powstrzymało jej to od spróbowania swoich sił w kolejnej branży. Wówczas zdecydowała się ona na pójście w ślady męża i... rozpoczęcie kariery w polityce . I w tym przypadku nie udało jej się jednak odnieść sukcesu.

Marianna Schreiber pokazała nagranie z obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Natychmiastowa reakcja internautów

Odkąd Marianna Schreiber zadebiutowała jako zawodniczka mieszanych sztuk walki, dokłada ona wszelkich starań, aby dziennikarze nieustannie o niej mówili. Żona polityka PiS aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na różnego rodzaju tematy, w tym m.in. walka o prawo do aborcji dla kobiet w naszym kraju. Jakiś czas temu wyzwała ona nawet do walki Martę Lempart i podkreśliła, że kobieta będąca homoseksualistką nie powinna decydować o życiu heteroseksualnych kobiet.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Co ciekawe, to nie ubiór 31-latki skłonił ich do zostawienia komentarzy pod jej wpisami. Zwrócili oni bowiem uwagę na dziwne siniaki na szyi modelki i nie powstrzymali się od komentarzy. "Co to za ślady pod szyją?", "Pod szyją to raczej pozostałości po chirurgu plastycznym", "Zapewne blizny po jakiejś operacji plastycznej", "Hipokrytka" - można przeczytać pod filmikiem opublikowanym przez Schreiber w social mediach.