Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie po wpisie Sabalenki. Kibice nie zostawili na Arynie suchej nitki

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka, jedna z największych gwiazd światowego tenisa i liderka rankingu WTA, szykuje się do walki o kolejny tytuł podczas nadchodzącego US Open. Turniej startuje już w niedzielę, a Białorusinka w pierwszej rundzie zmierzy się z Rebeką Masarovą ze Szwajcarii. Zanim jednak wyjdzie na korty Nowym Jorku, 27-latka zdążyła wywołać niemałe zamieszanie… modowe.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaALAIN JOCARD / AFPAFP

Aryna Sabalenka od prawie roku pozostaje liderką światowego rankingu, a zarazem główną promotorką kobiecego tenisa. Białorusinka w roli "tenisowej influencerki" radzi sobie znakomicie - chętnie udziela wywiadów, regularnie trafia na okładki magazynów modowych i pojawia się na ważnych eventach. Nie inaczej było również przed startem tegorocznej edycji US Open. W Nowym Jorku utytułowana tenisistka wybrała się na ważne wydarzenie zorganizowane w hotelu The St. Regis New York, a swoją stylizacją na ten event pochwaliła się w mediach społecznościowych. Z pewnością nie spodziewała się jednak tak emocjonalnej reakcji kibiców.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka rozpętała "modową burzę". Poszło o jej spodnie

Tenisistka wybrała czarny top z białymi akcentami, który zyskał aprobatę fanów, ale to, co naprawdę wywołało falę komentarzy, to ekstrawaganckie spodnie jeansowe. Ich nietypowy krój i wyraziste dodatki - przypominające raczej kamizelkę ratunkową, aniżeli spodnie - stały się obiektem licznych żartów i krytyki.

Pod postem szybko zaroiło się od kąśliwych uwag. "Powinnaś zadzwonić na policję w sprawie swojego stylisty", "Co to za spodnie, do diabła?", "Dlaczego ma koło ratunkowe wokół talii?!" - to tylko niektóre z prześmiewczych komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciami Sabalenki. Inni pisali wprost: "Najgorsze dżinsy, jakie kiedykolwiek widziałam", "Spodnie z kamizelką ratunkową - dobre na łódkę". Choć ton komentarzy był różny - od żartobliwych po bardziej dosadne - to jedno było pewne: stylizacja Sabalenki nie przeszła bez echa.

Kobieta z długimi blond falowanymi włosami ubrana w czarny krótki top z białą lamówką oraz szerokie, luźne jeansy z marszczonym stanem, stoi na tle jasno błękitnej ściany ze zdobieniami, uśmiecha się z rękoma opartymi na biodrach.
Aryna Sabalenka w nietypowej stylizacjiInstagram/arynasabalenkamateriał zewnętrzny

Sabalenka od dawna pokazuje, że moda to dla niej coś więcej niż tylko dodatek do sportowej kariery. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że uwielbia eksperymentować z wyglądem i że nie boi się odważnych wyborów. Jej garderoba obfituje w nietuzinkowe fasony i nieszablonowe połączenia. Tym razem jednak jej wybór nie przypadł do gustu fanom, którzy przyzwyczaili się do bardziej klasycznych lub sportowych stylizacji w jej wykonaniu.

Zobacz również:

Linda Klimovicova awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open
US Open

I jest polskie zwycięstwo na US Open. Nocna deklasacja w 68 minut. Rozstawiona za burtą

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Kobieta w sportowym stroju, patrząca w górę z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytego niebieskiego obiektu sportowego.
Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaDubreuil Corinne/ABACAEast News
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaJohn Walton/Press AssociationEast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja