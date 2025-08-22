Poruszenie po wpisie Sabalenki. Kibice nie zostawili na Arynie suchej nitki

Aryna Sabalenka od prawie roku pozostaje liderką światowego rankingu, a zarazem główną promotorką kobiecego tenisa. Białorusinka w roli "tenisowej influencerki" radzi sobie znakomicie - chętnie udziela wywiadów, regularnie trafia na okładki magazynów modowych i pojawia się na ważnych eventach. Nie inaczej było również przed startem tegorocznej edycji US Open. W Nowym Jorku utytułowana tenisistka wybrała się na ważne wydarzenie zorganizowane w hotelu The St. Regis New York, a swoją stylizacją na ten event pochwaliła się w mediach społecznościowych. Z pewnością nie spodziewała się jednak tak emocjonalnej reakcji kibiców.

Aryna Sabalenka rozpętała "modową burzę". Poszło o jej spodnie

Tenisistka wybrała czarny top z białymi akcentami, który zyskał aprobatę fanów, ale to, co naprawdę wywołało falę komentarzy, to ekstrawaganckie spodnie jeansowe. Ich nietypowy krój i wyraziste dodatki - przypominające raczej kamizelkę ratunkową, aniżeli spodnie - stały się obiektem licznych żartów i krytyki.

Pod postem szybko zaroiło się od kąśliwych uwag. "Powinnaś zadzwonić na policję w sprawie swojego stylisty", "Co to za spodnie, do diabła?", "Dlaczego ma koło ratunkowe wokół talii?!" - to tylko niektóre z prześmiewczych komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciami Sabalenki. Inni pisali wprost: "Najgorsze dżinsy, jakie kiedykolwiek widziałam", "Spodnie z kamizelką ratunkową - dobre na łódkę". Choć ton komentarzy był różny - od żartobliwych po bardziej dosadne - to jedno było pewne: stylizacja Sabalenki nie przeszła bez echa.

Aryna Sabalenka w nietypowej stylizacji Instagram/arynasabalenka materiał zewnętrzny

Sabalenka od dawna pokazuje, że moda to dla niej coś więcej niż tylko dodatek do sportowej kariery. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że uwielbia eksperymentować z wyglądem i że nie boi się odważnych wyborów. Jej garderoba obfituje w nietuzinkowe fasony i nieszablonowe połączenia. Tym razem jednak jej wybór nie przypadł do gustu fanom, którzy przyzwyczaili się do bardziej klasycznych lub sportowych stylizacji w jej wykonaniu.

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA East News

Aryna Sabalenka John Walton/Press Association East News