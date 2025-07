Poruszenie po wpisie polskiej siatkarki. Pokazała się w suknie ślubnej

Związek Marii Stenzel i Mateusza Żyro od początku przyciągał uwagę mediów i kibiców. Ona – związana z ŁKS-em Commercecon Łódź, on – zawodnik Widzewa. Wspólna pasja do sportu, wzajemne wsparcie i zrozumienie dla zawodowych wyzwań sprawiły, że szybko stali się jedną z najbardziej lubianych sportowych par w Polsce. A teraz wszystko wskazuje na to, że wkrótce powiedzą sobie sakramentalne "tak".