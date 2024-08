Poruszenie po wpisie polskiej olimpijki. Reaguje nawet Julia Szeremeta

Elżbieta Wójcik na krótko przed XXXIII Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi dała polskim kibicom wiele powodów do radości. 28-latka zdobyła bowiem brązowy medal na III Igrzyskach Europejskich w Krakowie w kategorii do 75 kilogramów i dała do zrozumienia, że jest gotowa na rywalizację w Paryżu. Niestety, pochodzącej z Karlina pięściarce ostatecznie nie udało się wywalczyć dla naszego kraju olimpijskiego krążka. Zmagania w Paryżu zakończyła ona bowiem na etapie ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość pochodzącej z Panamy Atheyny Bylon.

