W teleturniejach takich jak "Milionerzy", "Jeden z dziesięciu" czy "Va Banque" pytania o tematyce sportowej pojawiają się bardzo często i potrafią zaskoczyć nawet najbardziej oczytanych uczestników. Choć wydają się należeć do kategorii "lżejszych" zagadnień, w praktyce wymagają nie tylko wiedzy o popularnych dyscyplinach, lecz także znajomości mniej oczywistych faktów - nazwisk medalistów, rekordów, dat czy mniej popularnych konkurencji. Co ciekawe, to właśnie tego typu pytania często decydują o dalszych losach graczy - jedni dzięki nim zdobywają fortunę, inni odpadają tuż przed wymarzoną wygraną. Boleśnie przekonał się o tym jeden z uczestników najnowszego sezonu "Milionerów".

Po pytaniu o zimowe igrzyska olimpijskie w "Milionerach" sięgnął po koło ratunkowe. Nawet to nie pomogło

Emil Serednicki ponownie pojawił się w studiu "Milionerów" z nadzieją, że tym razem uda mu się przekroczyć próg 125 tysięcy złotych i sięgnąć po jeszcze większą wygraną. Gracz z Trójmiasta, z wykształcenia historyk, powrócił do programu w 24. odcinku popularnego teleturnieju, emitowanego obecnie na antenie Polsatu. Już od pierwszych chwil widać było, że jest pełen pozytywnej energii i determinacji. "Jesteś dobrze nastawiony, pełen nadziei, nie chciałbym tego zepsuć, więc proponuję: grajmy dalej" - powiedział z uśmiechem prowadzący Hubert Urbański, po czym na ekranie pojawiło się pytanie za 250 tysięcy złotych.

To właśnie ono okazało się dla Emila najtrudniejszym momentem całej gry. Brzmiało: "Który z tych krajów ma w dorobku medal w akrobatyce narciarskiej z zimowych igrzysk olimpijskich?". Do wyboru były cztery opcje: Uzbekistan, Grecja, Indie i Jamajka.

Pytanie, choć pozornie dotyczące sportu, wymagało bardzo szczegółowej wiedzy olimpijskiej. Akrobatyka narciarska, dyscyplina, w której dominują głównie zawodnicy z Chin, Białorusi czy Kanady, rzadko łączy się w świadomości widzów z egzotycznymi kierunkami. Serednicki długo analizował możliwości, ale nie był pewien żadnej z opcji. Postanowił więc skorzystać z ostatniego dostępnego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela, którym tym razem był jego brat, Dawid. Niestety, nawet rodzinna konsultacja nie przyniosła oczekiwanej pewności. "Nie mam pojęcia. Strzelałbym, że Uzbekistan" - przyznał Dawid.

Choć taka odpowiedź brzmiała logicznie, Emil nie chciał ryzykować utraty dotychczasowej wygranej. W końcu stawka była wysoka - błędna odpowiedź oznaczałaby spadek do 40 tysięcy złotych. Po dłuższej chwili namysłu uczestnik podjął decyzję, by zakończyć grę. Hubert Urbański pogratulował mu rozsądku i odwagi, przypominając, że 125 tysięcy złotych to wciąż imponujący wynik, osiągany przez niewielu uczestników programu.

Jak się okazało chwilę później, gdy prowadzący ujawnił poprawną odpowiedź, intuicja brata mogła przynieść szczęście - to właśnie Uzbekistan zdobył medal olimpijski w akrobatyce narciarskiej. Publiczność w studiu zareagowała westchnieniem, a Emil uśmiechnął się z lekkim żalem, choć bez cienia rozczarowania. "Trudno, wolę odejść z pełnym portfelem niż z pustymi rękami" - powiedział żartobliwie.

