Kilka dni temu, w poniedziałek 5 lutego w brytyjskich mediach pojawiła się informacja o problemach ze zdrowiem króla Karola III . Jak przekazał Pałac Buckingham, podczas leczenia powiększonej prostaty u 75-letniego monarchy wykryto nowotwór. W oświadczeniu podkreślono, że król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii "jest całkowicie pozytywnie nastawiony do sposobu leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełni obowiązków publicznych" .

Zanim informacja o chorobie króla Karola III trafiła do mediów, o problemach zdrowotnych ojca poinformowany został książę Harry. 39-latek niezwłocznie udał się do Londynu na spotkanie z ojcem. Po odbyciu prawie 11-godzinnego lotu z Kalifornii do Londynu książę Sussexu odbył trwającą zaledwie 45 minut rozmowę z walczącym z chorobą nowotworową monarchą, a następnie, ku zaskoczeniu mediów i fanów, wrócił do Stanów Zjednoczonych. Jak się okazało, na tak szybki powrót książę Harry zdecydował się nie bez powodu.