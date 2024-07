Snoop Dogg w Paryżu. Jego obecność na igrzyskach olimpijskich nie jest przypadkowa

"To wiele mówi o Ameryce, jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy na tym świecie. Jednocześnie wiele mówi o Francji, jeśli chodzi o łączenie kropek i pozwolenie mi na to. Traktuję to jako prestiżowy zaszczyt i coś, co naprawdę szanuję" - oznajmił raper, zapewniając że "da z siebie wszystko".