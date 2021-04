Poruszający wpis Małgorzaty Stasiak. "Najważniejszy mecz do przodu"

Małgorzata Stasiak, była reprezentantka Polski w piłce ręcznej podzieliła się historią swojej walki z depresją. - Nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego to dziadostwo trafiło akurat na mnie - napisała.

Stasiak ma na koncie 56 meczów w kadrze. Brała udział między innymi w mistrzostwach świata w 2013 i 2015 roku. W 2017 na świat przyszedł jej syn, Mateusz. Jak wyznała, po jego narodzinach zaczęło się z nią dziać coś złego.

- Urodziłam "to" 1 stycznia 2017. "To" słowo ma znaczenie, bo wtedy moja choroba - depresja poporodowa - tak nakazywała mi mówić i czuć. Totalne odrzucenie wszystkiego - napisała.



Jak wyznała 32-letnia obecnie, była już zawodniczka, leczenie zajęło 12 tygodni, a w tym czasie znalazła się między innymi w szpitalu psychiatrycznym i prywatnej klinice. Na szczęście - zdołała wyjść na prostą. - Zaliczyłam wiele: psychozę polekową, myśli samobójcze - pisała dodając, że stała się również w tym czasie obciążeniem dla bliskich.



Walkę z chorobą udało jej się jednak wygrać. - Żyję, cieszę się z tego życia i jestem dumna, że najważniejszy mecz do przodu - wyznała, dziękując przy okazji rodzinie i wyznając, że podzielenie się historią walki z chorobą wiele ją kosztowało.



