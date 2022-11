Wywiad, jakiego Cristiano Ronaldo udzielił Piersowi Morganowi , odbija się głośnym echem na całym świecie. Portugalczyk nie gryzł się w język i prosto z mostu powiedział, co naprawdę myśli o Manchesterze United i jego włodarzach. "Próbowali mnie wypchnąć z klubu. Czuję się zdradzony " - gorzko podsumowywał swoje położenie. Dostało się też Erikowi ten Hagowi . "Nie szanuję go, bo on nie szanuje mnie " - mówił piłkarz o swoich relacjach z trenerem ManU.

W rozmowie z brytyjskim dziennikarzem Ronaldo wrócił też do trudnych chwil sprzed kilku miesięcy, kiedy to razem z Georginą Rodriguez musiał mierzyć się ze stratą dziecka . Ukochana sportowca była w ciąży bliźniaczej - spodziewała się syna i córki. Chłopiec zmarł przy porodzie .

Niedługo potem Manchester grał mecz z Liverpoolem. Podczas spotkania wydarzyło się coś wyjątkowego - fani "The Reds" w 7. minucie spotkania (7 to numer na koszulce Portugalczyka) odśpiewali dla Cristiano pieśń "You'll Never Walk Alone". "Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego zobaczę" - ocenia dziś piłkarz. I dodaje, że w klubie nie miał za bardzo wsparcia.