Poruszający apel Linette do Ukraińców. "Chciałabym nie wypowiadać tego"

Magda Linette nie może wrócić do formy, jaką prezentowała na początku 2023 roku. Wówczas w Australian Open nasza tenisistka zachwyciła zarówno kibiców, jak i ekspertów, którzy byli pod wrażeniem jej wyczynów na kortach. Reprezentantka Polski dotarła do półfinału rozgrywek. Tam jej pogromczynią była tryumfatorka imprezy, Aryna Sabalenka.

Teraz 31-latka przygotowuje się do Wimbledonu. W Anglii zechce nawiązać do wyniku, jaki uzyskała na początku roku w Australii. Korzystając z chwili wolnego czasu przed rozpoczęciem rywalizacji w Anglii, Polka poruszyła w mediach społecznościowych ważny temat.

Magda Linette podzieliła się z kibicami wyznaniem dotyczących Ukraińców. "Sprawiali wrażenie spokojnych, nigdzie się nie śpieszyli"

"Magda, nie tęsknisz za rodziną? Magda, nie tęsknisz za domem? Takich i podobnych pytań na przestrzeni lat pada zdecydowanie najwięcej. Tęsknię oczywiście, ale decydując się na ten sport, akceptuje się wszystkie blaski i cienie. Jakiś czas temu byłam na chwilę w Polsce. Właśnie po to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, rodziną, pobyć w domu, czy pójść na kolację z Michałem - zwycięzcą mojej licytacji dla WOŚP. Przechadzając się po warszawskich i poznańskich ulicach słyszałam i widziałam wielu Ukraińców. Sprawiali wrażenie spokojnych, nigdzie się nie śpieszyli, odwzajemniali uśmiech " - zaczęła swoją wypowiedź Linette na Instagramie.

To prawdopodobnie jeden z pierwszych razów, kiedy zabieram głos w podobnej sprawie. Nie ma w tym złej intencji czy obojętności. Zostałam wychowana tak, żeby przemawiały moje czyny, nie słowa. Wolę działać i widzieć efekty, niż opowiadać, że coś robię

31-latka zwróciła uwagę na to, że temat wojny nie jest już tak nagłaśniany przez media, jak miało to miejsce rok temu. Przypomniała kibicom, żeby nie zamykali oczu na ludzką krzywdę. Sama zdecydowała, że zamierza wykorzystać swoją popularność w sieci, by mówić głośno o problemach naszych wschodnich sąsiadów.