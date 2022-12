Poruszające wyznanie żony Stocha. To był szczególny moment w jej karierze

Ewa Bilan-Stoch to jedna z najpopularniejszych żon i partnerek skoczków narciarskich na całym świecie. Kobieta od wielu lat dzielnie kibicuje ukochanemu, sama też nie ukrywa swojej miłości do tej dyscypliny sportowej. 37-latka choć sama nie uprawia skoków narciarskich, wraz z mężem założyła klub sportowy Eve-nement, by spełniać marzenia i pomóc w rozwoju młodych talentów. Nie jest to jednak jej jedyna praca - kobieta na co dzień zajmuje się także fotografią.