Poruszające wyznanie Marianny Schreiber. "Jest dla mnie jak tata"

Marianna Schreiber w 2023 roku zszokowała cały kraj, kiedy ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zaledwie kilka tygodni wcześniej nazywała ona tego typu walki patologicznymi i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Ta nagła zmiana podejścia wywołała ogromne poruszenie i falę komentarzy w mediach oraz internecie.

Już na starcie swojej kariery 33-latka pokazała "pazura" i pokonała nieco bardziej doświadczoną Monikę Laskowską. Dziennikarka swój debiut w klatce zaliczyła kilka miesięcy wcześniej, jednak w starciu z Marianną Schreiber była bezsilna. Od tamtej pory była żona polityka PiS, Łukasza Schreibera, stoczyła jeszcze kilka pojedynków, budując swoje doświadczenie i rozpoznawalność w świecie freak fightów. Wśród nich znalazła się także zagraniczna walka na gali Clash MMA 13, podczas której pokonała Gabrielę Zaludovą, znaną jako "PlayStation Princess".

Obecnie Marianna przygotowuje się do kolejnego występu w oktagonie, tym razem na gali PRIME MMA 16. Pierwotnie miała zmierzyć się z Katarzyną Lirsz, znaną jako Laluna, jednak ostatecznie gwiazda "Królowych życia" wycofała się z pojedynku. W związku z tym Schreiber stanie naprzeciwko innej, wciąż nieznanej rywalki, co dodatkowo podsyca emocje wokół nadchodzącej walki.

Marianna Schreiber ujawnia nt. relacji z trenerem Raubo. Piękne słowa

Do tego starcia - podobnie jak do kilku poprzednich - Marianna przygotowuje się pod okiem Zbigniewa Raubo. Celebrytka już wiele razy chwaliła się w sieci treningami z legendą, a teraz zamieściła w mediach społecznościowych kolejne nagranie. Tym razem zdecydowała się przy okazji na zaskakujące wyznanie.

"Trener Raubo jest dla mnie jak Tata, którego wprawdzie nigdy nie miałam… Kiedy cokolwiek mi doskwiera, wiem, że mogę na niego liczyć. I zawsze, ale to zawsze wychodzę z treningów silniejsza" - ogłosiła na swoim profilu na Instagramie.

Marianna Schreiber

Marianna Schreiber

Marianna Schreiber

Klaudia Łyduch: Nie mam pojęcia jak wyciągnęłyśmy seta. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport