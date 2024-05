Poruszające słowa rodziców zmarłego sportowca. Ujawnili przyczynę jego śmierci

30-letni golfista na zawodowstwo przeszedł w 2015 roku i już dwa lata później cieszył się z pierwszego tytułu w PGA Tour. Od tamtej pory Amerykanin odnosił coraz to większe sukcesy. W styczniu 2024 roku wygrał on Sony Open na Hawajach. Po triumfie w tej imprezie awansował na 46. pozycję w światowym rankingu , osiągając najlepszy jak dotąd wynik w swojej karierze.

Kilka dni temu Grayson Murray stanął przed szansą na pobicie swojego rekordu i awans w rankingu jeszcze o kilka oczek. Podczas turnieju w Fort Worth w stanie Teksas radził on sobie bowiem znakomicie i wiele wskazywało na to, że osiągnie kolejny wielki sukces. W piątek 24 maja Amerykanin niespodziewanie postanowił jednak wycofać się z turnieju, tłumacząc się złym samopoczuciem. Jego rywale nie kryli zdziwienia - do ukończenia rywalizacji Murrayowi pozostały bowiem zaledwie dwa dołki. Nikt jednak nie mógł przypuszczać, że za niedyspozycją utalentowanego golfisty stoi tak poważny powód. Zaledwie dzień później amerykańskie media poinformowały bowiem o jego śmierci.

Nie żyje Grayson Murray. Rodzice sportowca ujawnili przyczynę jego śmierci

Do tej pory dziennikarze nie byli w stanie dotrzeć do informacji na temat dokładnej przyczyny śmierci 30-letniego gwiazdora. Głos w tej sprawie zabrali jednak rodzice Murraya, którzy podzielili się ze światem bolesnym wyzwaniem. Opublikowali oni w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie , w których przekazali, że ich syn zmagał się z depresją, stanami lękowymi i alkoholizmem, a jego problemy stały się ostatecznie na tyle poważne, że sportowiec postanowił odebrać sobie życie.

"Ostatnie 24 godziny spędziliśmy, próbując pogodzić się z faktem, że naszego syna nie ma. To surrealistyczne, że nie tylko musimy przyznać się do tego przed sobą, ale także przed światem. Kochaliśmy go, będzie go nam brakować. Życie nie zawsze było łatwe dla Graysona i chociaż odebrał sobie życie, wiemy, że teraz spoczywa spokojnie" - przekazano.