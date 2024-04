Poruszające słowa Marianny Schreiber. Nie zamierza niczego udawać

Na krótko przed Międzynarodowym Dniem Kobiet ówczesny kandydat na prezydenta Bydgoszczy zadał ukochanej kolejny cios i ujawnił w rozmowie z dziennikarzami portalu "metropoliabydgoska.pl", że on i jego żona rozstali się i planują separacje. Co ciekawe, Marianna Schreiber o wszystkim dowiedziała się właśnie z mediów. Wówczas zamieściła ona oświadczenie w mediach społecznościowych , w którym nie kryła żalu wobec męża. "Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle - że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi... to nie fair" - przekazała.