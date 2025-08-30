Agata Wróbel przez lata była ikoną polskiego sportu. Dwukrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy. Silna nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W czasach swojej największej sławy była inspiracją dla tysięcy Polek i Polaków. Po zakończeniu kariery, niestety, zniknęła z medialnego radaru, a powroty do życia publicznego związane były głównie z dramatycznymi apelami o pomoc.

W ostatnich latach Wróbel mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Cierpi na postępującą utratę wzroku, cukrzycę oraz polineuropatię, które odbierają jej nie tylko sprawność, ale i samodzielność. Traci czucie w nogach i rękach, a wraz z nimi - jak sama przyznała - często i poczucie sensu. Trudno wyobrazić sobie, jak ogromnym ciężarem jest dla niej codzienne życie - stąd tytuł autobiografii "Ciężar życia" nabiera wielu warstw znaczeniowych.

Premiera autobiografii wybitnej polskiej sztangistki odbyła się w miniony czwartek w Muzeum Sportu i Turystyki, a Wróbel - która tego dnia pokazała się publicznie po raz pierwszy od bardzo dawna - powitana została gromkimi brawami. Był to dzień pełen emocji, wzruszeń i solidarności. Wspólne "Sto lat", łzy, które pojawiły się w oczach bohaterki tego spotkania, ale też radość z obecności tylu ludzi - to wszystko pokazało, że mimo trudnych doświadczeń Agata wciąż ma swoje miejsce w sercach fanów i kolegów ze sportowego świata.

Powrót Agaty Wróbel do życia publicznego po dłuższej nieobecności nie umknął uwadze Justyny Kowalczyk-Tekieli. Wybitna biegaczka narciarska udostępniła wpis Muzeum Sportu i Turystyki w mediach społecznościowych, a sama przekazała krótką wiadomość do dwukrotnej medalistki olimpijskiej.

"Oby dla Agaty zaświeciło znów słońce" - przekazała 42-latka.

