Poruszające słowa Justyny Kowalczyk-Tekieli. Zwróciła się do Agaty Wróbel
Justyna Kowalczyk-Tekieli, jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek, znana nie tylko z twardego charakteru, ale i wielkiej wrażliwości, po raz kolejny pokazała klasę. Tym razem w szczególny sposób odniosła się do publicznego wystąpienia Agaty Wróbel - legendarnej sztangistki, która po długiej nieobecności znów pojawiła się przed publicznością. Była biegaczka narciarska w mediach społecznościowych zwróciła się do 44-letniej multimedalistki olimpijskiej.
Agata Wróbel przez lata była ikoną polskiego sportu. Dwukrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy. Silna nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W czasach swojej największej sławy była inspiracją dla tysięcy Polek i Polaków. Po zakończeniu kariery, niestety, zniknęła z medialnego radaru, a powroty do życia publicznego związane były głównie z dramatycznymi apelami o pomoc.
W ostatnich latach Wróbel mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Cierpi na postępującą utratę wzroku, cukrzycę oraz polineuropatię, które odbierają jej nie tylko sprawność, ale i samodzielność. Traci czucie w nogach i rękach, a wraz z nimi - jak sama przyznała - często i poczucie sensu. Trudno wyobrazić sobie, jak ogromnym ciężarem jest dla niej codzienne życie - stąd tytuł autobiografii "Ciężar życia" nabiera wielu warstw znaczeniowych.
Justyna Kowalczyk-Tekieli poruszona sytuacją Agaty Wróbel. Padły piękne słowa
Premiera autobiografii wybitnej polskiej sztangistki odbyła się w miniony czwartek w Muzeum Sportu i Turystyki, a Wróbel - która tego dnia pokazała się publicznie po raz pierwszy od bardzo dawna - powitana została gromkimi brawami. Był to dzień pełen emocji, wzruszeń i solidarności. Wspólne "Sto lat", łzy, które pojawiły się w oczach bohaterki tego spotkania, ale też radość z obecności tylu ludzi - to wszystko pokazało, że mimo trudnych doświadczeń Agata wciąż ma swoje miejsce w sercach fanów i kolegów ze sportowego świata.
Powrót Agaty Wróbel do życia publicznego po dłuższej nieobecności nie umknął uwadze Justyny Kowalczyk-Tekieli. Wybitna biegaczka narciarska udostępniła wpis Muzeum Sportu i Turystyki w mediach społecznościowych, a sama przekazała krótką wiadomość do dwukrotnej medalistki olimpijskiej.
"Oby dla Agaty zaświeciło znów słońce" - przekazała 42-latka.