Poruszające słowa Huberta Hurkacza w sprawie powodzi. Zaapelował do ludzi na całym świecie

Hubert Hurkacz zaapelował do fanów w sprawie powodzi

Hurkacz z pewnością doskonale wie, jak ważna w tych dniach jest odpowiednia pomoc finansowa oraz materialna, która na czas dotrze do ofiar i poszkodowanych w powodziach. Nasz najlepszy tenisista, podobnie jak wielu innych sportowców oraz celebrytów, postanowił wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych i zaapelował do fanów. Kilka godzin temu na Instagramie sportowca pojawił się wpis w języku polskim oraz angielskim. Jego słowa poruszają...

"W tych trudnych chwilach, kiedy Polska zmaga się z tragiczną powodzią, każda wpłata na pomoc, nawet najmniejsza, jest bezcenna. Bardzo ważne jest dostarczenie wody pitnej, sprzętu i artykułów medycznych dla osób, które straciły wszystko. Dołączam do WOŚP i zachęcam każdego, kto może, do wsparcia akcji pomocowej poprzez wpłatę na zbiórkę, do której link znajdziecie poniżej" - napisał i dołączył link do eSkarbonki.