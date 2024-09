Poruszające sceny we Włoszech. Tak pożegnali Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, Marina wszystko pokazała

W sobotnie popołudnie we Juventus zmierzył się z Napoli w ramach 5. kolejki Serie A. Większość kibiców jednak była skupiona nie tyle na wyniki spotkania, co na Wojciechu Szczęsnym, który przybył do Turynu, aby pożegnać się z kibicami i kolegami z drużyny. W tak ważnym dla polskiego golkipera momencie towarzyszyła mu jego małżonka, Marina Łuczenko-Szczęsna. Artystka zamieściła w sieci wymowne nagranie.