Jan Tomaszewski w poruszającym wywiadzie dla TVP zdradza tajemnicę imienia córki

Niezapomniany mecz reprezentacji Polski z Anglią w 1973 r. na Wembley miał jednego bohatera. Spotkanie zakończyło się wówczas wynikiem 1:1, co pozwoliło polskiej drużynie awansować do mistrzostw świata, które rok później odbyły się w Niemczech. W meczu jako bramkarz zagrał Jan Tomaszewski i powszechnie mówiono, że to dzięki kadra "uratowała" remis.