Poruszające obrazki na Invictus Games. Książę Harry wpadł w ramiona Polakom

Polscy weterani poruszeni. Tak wyglądało ich spotkanie z księciem Harrym

"Podczas rywalizacji w Whistler nasi zawodnicy mieli wyjątkową okazję, by spotkać księcia Harry'ego - pomysłodawcę Invictus Games i prawdziwego ambasadora wspierania weteranów. Choć była to krótka chwila, pełna spontanicznych rozmów i wspólnych zdjęć - emocji nie brakowało! Książę Harry znalazł moment, by zamienić kilka słów z naszymi reprezentantami, motywując ich swoim wsparciem i serdecznym podejściem. Takie chwile przypominają, że Invictus Games to coś więcej niż rywalizacja - to wspólnota, która inspiruje, podnosi na duchu i pozwala tworzyć piękne wspomnienia. Dziękujemy, że możemy być częścią tej niesamowitej atmosfery!"? - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.