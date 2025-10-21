Porównali Zillmann do słynnego aktora. Takiej reakcji się nie spodziewali

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Na swoim koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Tokio oraz tytuły mistrzyni świata i Europy w czwórce podwójnej. Od lat udowadnia, że w sporcie nie ma dla niej rzeczy niemożliwych - jest ambitna, zdeterminowana i pełna pasji. Zillmann zawsze podkreśla, że rywalizacja to dla niej nie tylko walka o medale, ale też sposób na przekraczanie własnych granic i inspirowanie innych do odwagi w byciu sobą.

Teraz Zillmann postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i zdecydowała się spróbować swoich sił w zupełnie innej dziedzinie. Wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie tworzy pierwszą w historii polskiej edycji kobiecą parę z profesjonalną tancerką Janją Lesar. Ich występy szybko zdobyły sympatię widzów i uznanie jurorów. Zillmann na parkiecie pokazuje tę samą determinację, którą znamy z olimpijskich torów - jest odważna, autentyczna i nie boi się podejmować wyzwań.

Każdy jej występ wzbudza ogromne emocje, a stylizacje Zillmann często stają się tematem gorących dyskusji. W jednym z odcinków jurorka Iwona Pavlović zasugerowała, by zawodniczka pojawiła się w sukience, co wywołało szeroką debatę na temat kobiecości w tańcu. Sama Kasia podkreśliła, że kobiecość nie jest dla niej zależna od stroju, a jej celem w programie jest pokazanie różnorodności i wolności w ekspresji. Głos w tej sprawie zabrała również Agata Młynarska, która uznała Zillmann za przykład współczesnej kobiety przełamującej stereotypy - zarówno w sporcie, jak i w życiu.

Polskie medale we wioślarstwie! Jakie są oczekiwania? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Katarzyna Zillmann porównywana do Macaulay'a Culkina. Tak zareagowała

Ostatnio jednak to nie taniec, a… nietypowe porównania stały się tematem numer jeden w sieci. Internauci zauważyli, że Zillmann przypomina Macaulay'a Culkina, czyli słynnego Kevina z kultowej komedii "Kevin sam w domu". W mediach społecznościowych pojawiły się memy i kolaże zestawiające wioślarkę z hollywoodzkim aktorem, a sama Kasia zareagowała na te porównania z dużym dystansem.

"Kocham go. To jest zabawne. Myślę, że kiedyś nas coś łączyło, jakieś więzy w innym wymiarze... Gdybym dostawała złotówkę za każdym razem, gdy ktoś mówi, że jestem Kevinem, to nie musiałabym tu występować" - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Katarzyna Zillmann Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami" Wojciech Olkuśnik East News

Macaulay Culkin Valerie Macon AFP