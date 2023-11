15 października w naszym kraju odbyły się wybory parlamentarne , podczas których obywatele wybrali swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Niespełna miesiąc później, we wtorek 14 listopada odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego wybrano nowych m.in. posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Niestety, podczas tych obrad wielokrotnie usłyszeć można było krzyki, kłótnie, gwizdy i wzajemne przekrzykiwanie się. Cała ta sytuacja nie spodobała się Szymonowi Hołowni , który kilka dni temu wybrany został na marszałka Sejmu.

Chciałbym, aby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że w mojej ocenie, dziś na tej sali zostały przekroczone standardy demokratycznej debaty. Chcę państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywać państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki "puknij się w głowę", które słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły

Piotr Nowakowski nie gryzie się w język. Tak podsumował posiedzenie Sejmu

Zachowanie polityków podczas obrad Sejmu nie przypadło do gustu również Piotrowi Nowakowskiemu . Utytułowany siatkarz i reprezentant Polski na Insta Stories zamieścił krótkie nagranie z wystąpienia posła Michała Wójcika i pokusił się na wymowny komentarz na temat obrad Sejmu.

Kabaret znika z Polsatu, za to świetnie odnajduje się w Sejmie

Zawodnik Projektu Warszawa odniósł się do wydarzeń sprzed kilku dni, kiedy to w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie nawiązujące do zakończenia współpracy telewizji Polsat z Kabaretem Moralnego Niepokoju i Kabaretem Młodych Panów. Na krótko przed wyborami parlamentarnymi stacja podjęła decyzję o wstrzymaniu emisji jednego ze skeczy, w którym pojawiły się tematy związane z polityką. Jakiś czas później wszystkie skecze wspomnianych wcześniej kabareciarzy zniknęły z oficjalnej strony internetowej oraz profili w social mediach.