Porcja motywacji od Lewandowskiego. Piłkarz nie obija się na wakacjach

Zakończenie sezonu ligowego oznacza dla Roberta Lewandowskiego okazję do chwili wytchnienia. Napastnik Bayernu Monachium wraz z rodziną wybrał się na wakacje do Turcji. To właśnie tam nabiera sił do kolejnych wyzwań.

"Lewy" dzieli się ujęciami z wakacji. Niedawno pochwalił się swoją wyrzeźbioną sylwetką, która zachwyciła fanów. Tym razem pokazał, że pomimo wakacji nie oddaje się tylko błogiemu lenistwu. Jako profesjonalista nawet w wolnym czasie musi pamiętać o tym, aby ćwiczyć.

Polak opublikował nagranie z treningu na stadionie, podczas którego postawił na kilka ćwiczeń motorycznych. Piłkarz wykonywał ćwiczenia z piłką i bez niej.

"Bez wymówek" - napisał pod postem Lewandowski.

W komentarzach fani nie do końca skupiali się jednak na wykonywanym treningu. "Witamy w Barcelonie" - grzmią wpisy kolejnych kibiców. Czy faktycznie tak będzie?

Zdjęcie Robert Lewandowski/ Źródło: Instagram. /