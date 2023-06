Popularna piłkarka zachwyca w bikini. Figura jak marzenie

"Nie wiem, od czego mam nawet zacząć... Niestety podczas ostatniego meczu doznałam kontuzji i teraz na długo musiała pożegnać się z piłką nożną. To bardzo boli i nadal nie mogę w to uwierzyć. Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że wrócę jeszcze silniejsza ..."- napisała na Instagramie Marković.

Piłkarka spędza beztrosko czas na wakacjach. Co za figura

Co ciekawe, kobieta swego czasu dostała propozycję rozbieranej sesji w "Playboyu". Sportsmenka jednak powiedziała stanowcze "nie". Wolała skupić się na swojej karierze i nie chciała, by najbliżsi widzieli jej odważne fotografie w mediach. "Kibice, a szczególnie mężczyźni zwykle nie skupiają się na mojej grze, tylko na walorach fizycznych, a to często prowadzi do dwuznacznych propozycji"- stwierdziła 23-latka.