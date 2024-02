Małgorzata nie chciała publicznie i otwarcie komentować rozstania z TVP. Podkreślała, że teraz najistotniejsze jest dla niej coś zupełnie innego. "Moje myśli krążą teraz jedynie wokół córki. Robię wszystko, by spokojnie donosić ciążę" - ucięła temat, cytowana przez "Fakt". W podobnym tonie wypowiedział się jej ojciec . "Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa" - przekonywał w rozmowie z "Plejadą".

Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa

Nie Luiza, a Laura. Małgorzata Tomaszewska już wcześniej ujawniła imię córeczki

To były bramkarz reprezentacji Polski i bohater meczu na Wembley z 1973 roku oficjalnie potwierdził wspaniałe nowiny o narodzinach wnuczki. Dziewczynka przyszła na świat we wtorek 20 lutego o godzinie 16.00. "Jestem dumny i szczęśliwy" - cieszył się Jan Tomaszewski, cytowany przez "Super Express". "Wszystko udało się szczęśliwie. Gosia pojechała o godzinie 10 rano do szpitala, o 16 urodziła Luizę . Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy!" - wyjaśnił.

Wygląda jednak na to, że w emocjach... pomylił imię wnuczki. Bowiem już jakiś czas temu sama Małgorzata ujawniła, że córeczka otrzyma imię Laura. "'Kocham Cię Laurka' - to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. Wydaje się, że będzie zodiakalnym Wodnikiem (jak mama). Wszyscy czekamy na naszą Laurkę" - opisywała w mediach społecznościowych.