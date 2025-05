Polski trener ujawnia. Grupa nastolatków zaatakowała jego żonę i dziecko

Po wygranej Wisły Płock nad Wisłą Kraków trener "Nafciarzy" Mariusz Misiura nie miał zbyt wielu powodów do radości, ponieważ co innego zajmowało wówczas jego głowę. Podczas pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec zdecydował się na bolesne wyznanie i ujawnił, że tego samego dnia jego pochodząca z Kenii żona i ich dziecko zostali zaatakowali przez grupkę nastolatków. Jak podkreślił, był to atak na tle rasowym.