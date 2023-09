Polski strongman postawił do pionu reprezentacje. "Trochę samokrytyki"

Reprezentacja Polski nie ma ostatnio dobrego czasu. Wydawać by się mogło, że po kompromitacji w Mołdawii , piłkarze po przerwie wakacyjnej wrócą bardziej zmotywowani do walki. Pierwszy mecz poszedł po myśli naszych Orłów, bowiem na PGE Narodowym wygrali z Wyspami Owczymi. Gorzej jednak wiodło się im na wyjeździe. W Tiranie "Biało-Czerwoni" odnieśli kolejną porażkę w eliminacjach do Euro 2024 i tym samym ich wyjazd do Niemiec stoi pod znakiem zapytania. Nastroje w zespole były fatalne, a zawodnicy schodzili do szatni ze spuszczonymi głowami. Po końcowym gwizdku sędziego golkiper Juventusu - Wojciech Szczęsny w rozmowie z dziennikarzami bez owijania w bawełnę wyznał, że czuje duże rozczarowanie.