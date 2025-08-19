Polski siatkarz wziął ślub z modelką. Tak wyglądała uroczystość. "Takie nasze"

Muzaj w ostatnich latach nie był powoływany do reprezentacji i szuka dla siebie miejsca po wydarzeniach, do jakich doszło w trakcie sezonu w Tokio Great Bears, w którym grał - przez niegodne zachowanie i obrażanie innego zawodnika został wykluczony z gry i szuka dla siebie nowego miejsca. Zamiast niego w nadchodzącym sezonie tokijskie niedźwiedzie będzie reprezentował na ataku Bartosz Kurek.

Maciej Muzaj wziął ślub. Jego żona to znana modelka

"8 dni przygotowań + "sala" na ogródku rodziców + tata udzielający ślubu + mama prowadząca do "ołtarza" + playlista ze Spotify + 20 najbliższych = nasze idealne wesele last minute. Było cudownie, takie nasze i nie zmieniłabym zupełnie nic" - twierdziła wybranka Macieja Muzaja, pokazując w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojego ślubu w ostatniej chwili. Para wzięła go 7 sierpnia, ale dopiero teraz podzieliła się to informacją ze światem.

Polsat Sport Polsat Sport

Wybranką Muzaja jest Antonina Zimny, modelka, która na Instagramie uzbierała ponad 27 tys. obserwujących osób. Wśród nich są oczywiście wielkie gwiazdy siatkówki i sportu. Jedną z nich jest jej brat, Tymoteusz.

Żona Muzaja ma znanego brata. To sprinter i uczestnik "Top Model"

Tymoteusz Zimny jest bardzo dobrze znany publiczności TVN. Wystąpił w ostatnim sezonie "Top Model" i doszedł całkiem daleko, a nawet wygrał jeden z odcinków. Jak się okazało, skorzystał z okazji i poszedł do programu ze względu na kontuzję, która nie pozwoliła mu na walkę o igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Zimny to sprinter biegający na co dzień na 400 metrów. Jego największym sukcesem jest brązowy medal halowych mistrzostw Polski, który zdobył w 2020 roku. Jak dotąd w sezonie 2025 nie uzyskał żadnych wyników i nie wiadomo, czy na dobre nie skończy swojej przygody ze sportem wyczynowym.

Rozwiń

Maciej Muzaj k_kapica_afk/Polska Press/East News East News

Tymoteusz Zimny Łukasz Szeląg/Reporter/Instagram/tymon_zimny INTERIA.PL