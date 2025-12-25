Jakub Popiwczak od lat należy do grona najbardziej cenionych libero w polskiej siatkówce. Reprezentant Polski imponuje refleksem, czytaniem gry i spokojem, który wnosi na boisko w najważniejszych momentach. Jest wielokrotnym medalistą największych imprez międzynarodowych, w tym mistrzostw świata i Europy, a także triumfatorem Ligi Narodów. Przez długi czas stanowił jeden z filarów Jastrzębskiego Węgla, z którym regularnie walczył o najwyższe cele w kraju i w Europie. Dziś występuje jako libero Aluronu CMC Warta Zawiercie Jego konsekwencja, profesjonalizm i boiskowa inteligencja sprawiają, że uchodzi za jednego z najlepszych libero swojego pokolenia.

Równie stabilnie i szczęśliwie układa się życie prywatne 29-letniego siatkarza. Od kilku lat Jakub Popiwczak związany jest z Magdaleną Wróbel, która na co dzień stroni od medialnego rozgłosu. Choć posiada konto na Instagramie, publikuje na nim zaledwie kilkanaście postów. Z wykształcenia jest prawniczką, a w przeszłości pasjonowała się tańcem. W sierpniu 2024 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a Popiwczak nie krył wówczas ogromnych emocji. "Madzia to moja ulubiona osoba. Rok temu moja ulubiona osoba zdecydowała się nie powiedzieć 'nie'" - pisał na Instagramie w pierwszą rocznicę ślubu, dodając osobisty i pełen czułości wpis. Małżonkowie wychowują również czteroletniego syna Jasia, który jest dla nich oczkiem w głowie.

Jakub Popiwczak zostanie ojcem po raz drugi

Teraz okazuje się, że rodzina Popiwczaków już wkrótce znów się powiększy. Siatkarz ogłosił tę radosną nowinę w mediach społecznościowych, publikując na Instagramie zdjęcia z sesji z ukochaną. Na fotografiach wyraźnie widać ciążowy brzuch Magdaleny, a sam siatkarz dodał do posta jedynie czerwone serce, które wymownie oddaje jego emocje. Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo gratulacji. Ciepłe słowa przekazały m.in. Anna Kurek, Katarzyna Semeniuk oraz Jagoda Śliwka, która sama niedawno została mamą. Wszystko wskazuje na to, że przed polskim siatkarzem rozpoczyna się kolejny wyjątkowy rozdział - tym razem nie na parkiecie, a w domowym życiu.

