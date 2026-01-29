Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski mistrz świata uderza w Koalicję Obywatelską. Nagle padły słowa o Nawrockim

Mistrz świata i były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce Marcin Możdżonek coraz odważniej zabiera głos w polityce. Tym razem polityk Konfederacji ostro skrytykował Koalicję Obywatelską, mówiąc o "dziecinadzie i piaskownicy" w Sejmie. Wspomniał nagle również o prezydencie Karolu Nawrockim.

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich w ciemnoniebieskim garniturze i czerwonym krawacie patrzy w bok, drugi w czarnym garniturze i czerwonym krawacie spogląda w inną stronę, tło rozmyte, podział zdjęcia na dwie części.
Karol Nawrocki, Marcin MożdżonekAliaksandr Valodzin/East News, Dawid WolskiEast News

Marcin Możdżonek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej siatkówki. Wieloletni reprezentant kraju, były kapitan kadry narodowej, mistrz świata z 2014 roku i mistrz Europy z 2009 przez lata był symbolem sportowego profesjonalizmu, charakteru i przywództwa. Jako środkowy imponował nie tylko warunkami fizycznymi, ale też mentalnością zwycięzcy, która pozwoliła mu utrzymać się na najwyższym poziomie przez wiele sezonów.

Po zakończeniu sportowej kariery Możdżonek nie zniknął jednak z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, zdecydował się na nową drogę i wkroczył do świata polityki. Od czerwca 2025 roku jest członkiem wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja, z którą utożsamia swoje poglądy, a jednocześnie pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Były siatkarz regularnie komentuje bieżące wydarzenia w kraju, nie stroniąc od ostrych i jednoznacznych ocen, które często wywołują duże emocje.

Marcin Możdżonek krytykuje Koalicję Obywatelską. Mówi wprost o "dziecinadzie"

Ostatnio Możdżonek zabrał głos na temat sytuacji w Sejmie. W "Rozmowie Wikły" na antenie telewizji wPolsce24 otwarcie przyznał, że byłby zwolennikiem jak najszybszego upadku obecnego parlamentu. Jego zdaniem rządzącą koalicję trzymają dziś przede wszystkim stanowiska, spółki i synekury, a nie wspólna wizja państwa. Jak podkreślił, nawet głębokie różnice ideologiczne nie doprowadzą do rozpadu władzy, bo interesy są zbyt silnym spoiwem.

Szczególnie ostro były kapitan kadry odniósł się do zachowania Koalicji Obywatelskiej. Skrytykował jej polityków za - jak to określił - "dziecinadę", zarzucając KO oraz Lewicy bojkotowanie spotkań z prezydentem. Zdaniem Możdżonka, unikanie rozmów z głową państwa jest czymś niepokojącym i świadczy o braku dojrzałości politycznej. Jeśli są spory, powinny być rozwiązywane merytorycznie, a nie poprzez demonstracyjne obrażanie się.

"Jeżeli Koalicja Obywatelska i Lewica nie idą na spotkanie z prezydentem, z głową państwa, no to coś tu jest nie tak. Jeżeli chcą sporów, to niech pójdą i niech się spierają merytorycznie, a wybrali drogę, przepraszam, dziecinady, piaskownicy - nie pójdę, bo jesteśmy obrażeni, bo zabrali nam nasze łopatki" - oznajmił.

Przy tej okazji Możdżonek pochwalił Karola Nawrockiego, podkreślając, że nie boi się on wetować ustaw i robi to z powodów merytorycznych. Były siatkarz stwierdził nawet, że Nawrocki mógłby stać się "ojcem chrzestnym" szerokiej koalicji prawicowej. Jak zaznaczył, różnice po prawej stronie są naturalne, ale jeśli celem ma być skuteczne rządzenie i działania propaństwowe, Konfederacja nie zamierza z nich rezygnować.

