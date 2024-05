Polski mistrz świata rozpoczyna karierę w polityce. Padła ważna deklaracja

Oskar Kwiatkowski nie jest postacią anonimową dla fanów sportów zimowych, a przede wszystkim fanów snowboardu. 28-latek już w czasach juniorskich pokazał, że ma potencjał, zdobywając srebrny medal na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w 2013 roku . Cztery lata później Polak zdobył pierwszy w karierze medal podczas Uniwersjady , zajmując drugie miejsce w slalomie równoległym. Dwa lata później wywalczył złoto w slalomie gigancie równoległym. Największym jego osiągnięciem do tej pory było jednak złoto zdobyte podczas mistrzostw świata w Bakuriani w 2023 roku, kiedy to pokonał on wszystkich rywali w konkurencji slalom gigant równoległy.

Oskar Kwiatkowski rozpoczyna karierę w polityce. Ujawnia swoje cele

Oskar Kwiatkowski przyznał, że funkcja, którą objął, jest dość wymagająca, jednak ma nadzieję, że nie będzie to przeszkoda, jeśli chodzi o kontynuowanie kariery sportowej. "Wydaje mi się, że bez większych problemów połączę życie sportowca z funkcją radnego. Jestem w tej dobrej sytuacji, że trener Oskar Bom tak ustawia grafiki, żebyśmy byli jak najwięcej w domu. No, a gdy te wolne dni nie zbiegną się z terminami np. sesji rady gminy, to problemu też nie będzie, bo można to zrobić zdalnie przez internet" - przyznał, cytowany przez Polską Agencję Prasową.