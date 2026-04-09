Piotr Małachowski to jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów w historii. Specjalizujący się w rzucie dyskiem zawodnik przez lata dostarczał kibicom ogromnych emocji, sięgając po najważniejsze laury na arenie międzynarodowej. Dwukrotnie zdobywał srebrne medale igrzysk olimpijskich, a do tego dołożył tytuł mistrza świata, dwa tytuły wiceczempiona globu oraz dwa złote medale mistrzostw Europy. Jego regularność i wysoki poziom sportowy sprawiły, że przez długi czas należał do ścisłej światowej czołówki.

Po zakończeniu kariery sportowej Małachowski początkowo rozważał pozostanie blisko dyscypliny i podjęcie pracy trenerskiej. Ostatecznie jednak zdecydował się na zupełnie inny kierunek. Postawił na życie w podróży, odkrywanie nowych miejsc i spędzanie czasu z najbliższymi. Sportowa emerytura w jego przypadku nie oznacza więc stagnacji - wręcz przeciwnie, od kilku lat prowadzi bardzo aktywny tryb życia, przemieszczając się między kontynentami i poznając różne kultury.

Piotr Małachowski wrócił do Europy. Tam teraz mieszka dwukrotny wicemistrz olimpijski

Po niemal czterech latach życia na innych kontynentach Małachowski zdecydował się jednak na pewną stabilizację - przynajmniej na jakiś czas. Wraz z bliskimi wrócił do Europy, co znacząco ułatwia mu łączenie życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi w Polsce.

Nasz mistrz bowiem angażuje się w pracę dla TVP Sport w roli eksperta oraz współorganizację Memoriału Kamili Skolimowskiej, a także wspiera działania menedżerskie związane z zawodnikami. Teraz, będąc w Europie, może znacznie łatwiej i szybciej pojawiać się w kraju, gdy wymagają tego jego zawodowe zobowiązania.

Obecnie były lekkoatleta mieszka w Hiszpanii, w okolicach Alicante. "To fantastyczne tereny do uprawiania sportu. Ostatnio sporo biegam, jeszcze nie jeździłem na rowerze, ale czekam, kiedy będzie na tyle ciepło, by móc kąpać się w morzu" - wyznał w wywiadzie dla portalu "WP SportoweFakty".

