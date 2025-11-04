Polski mistrz nagle zakończył karierę. Nie do wiary, czym się teraz zajmuje

Marcin Lewandowski to jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów ostatnich dwóch dekad. Przez lata reprezentował biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach świata, zdobywając medale, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Specjalizował się w biegach średnich, przede wszystkim na dystansie 800 i 1500 metrów. W swojej karierze sięgnął po tytuł mistrza Europy na dystansie 800 metrów oraz po brązowy medal mistrzostw świata w biegu na 1500 metrów. Był również wielokrotnym medalistą halowych mistrzostw Europy i uczestnikiem czterech igrzysk olimpijskich.

Jego imponująca kariera, pełna pasji, wytrwałości i konsekwencji, zakończyła się nieco ponad trzy lata temu, gdy Lewandowski ogłosił decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Jak sam przyznał, przyszedł moment, by zwolnić tempo i odnaleźć satysfakcję w innych sferach życia.

Marcin Lewandowski korzysta ze sportowej emerytury. Tym się teraz zajmuje

Po zakończeniu kariery Marcin Lewandowski nie odciął się od sportu. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że wciąż czuje się częścią środowiska lekkoatletycznego. Jak mówi, jest przede wszystkim żołnierzem i to właśnie z munduru czerpie dziś ogromną dumę. "Zwłaszcza w tych czasach to dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować armię. Wojsko pozwalało mi łączyć służbę ze sportową pasją. I prawda jest taka, że większość najlepszych polskich sportowców to żołnierze. To powód do dumy" - podkreślił w rozmowie z Dominikiem Lutostańskim z Przeglądu Sportowego.

Oprócz tego Lewandowski aktywnie angażuje się w rozwój polskiej lekkiej atletyki - szczególnie w organizację Memoriału Kamili Skolimowskiej, jednej z największych lekkoatletycznych imprez w kraju, która od 2018 roku odbywa się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wcześniejsze edycje organizowano w Warszawie na Stadionie RKS Skra, Stadionie Orła oraz Stadionie Narodowym.

Były biegacz nie ogranicza się jednak tylko do działań sportowych. Rozwija własne projekty biznesowe, prowadzi wystąpienia motywacyjne i dzieli się swoim doświadczeniem z młodymi sportowcami. Jest również założycielem marki suplementów diety dedykowanych zawodnikom i osobom aktywnym. Jak sam przyznaje, "poradził sobie w życiu po życiu sportowym" - a nowa rzeczywistość daje mu tyle samo satysfakcji, co rywalizacja na bieżni.

