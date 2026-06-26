Polski milioner zatrudnił córki. Teraz ujawnił szczegóły. "Za darmo"

Józef Wojciechowski to jeden z najbogatszych Polaków, który od wielu już lat spełnia się w roli biznesmena. Założyciel i właściciel J.W. Construction, choć od wielu lat jest osobą publiczną, ceni sobie jednak życie prywatne i na próżno szukać informacji na temat jego życia prywatnego. O 79-latku wiadomo jedynie to, co on i jego bliscy decydują się ujawnić światu.

79-letni przedsiębiorca doczekał się sporej gromadki dzieci. Z pierwszego małżeństwa ma trzy córki, z drugą żoną doczekał się dwóch synów, a z Patrycją Tuchlińską ma syna i córkę. Teraz w wywiadzie dla "Forbes" biznesmen ujawnił, że chce zapewnić świetlaną przyszłość wszystkim potomkom.

"Chcę zadbać o przyszłość dzieci i każdemu z nich zapewniłem równy, dobry start. Dlatego powstała nasza fundacja rodzinna, która kontroluje całą grupę i są w niej uwzględnione wszystkie pokolenia. (...) W naszej fundacji obowiązuje zasada, że jedno pokolenie ma wspierać kolejne i pomagać mu wchodzić w rodzinny biznes. Czyli córki będą współpracowały z braćmi, a potem młodszym rodzeństwem" - ogłosił.

Jak się okazuje, dwie córki z pierwszego małżeństwa 79-latka, Wiktoria i Wirginia, już pracują w jego firmie. O posadę musiały się jednak postarać. "Działają jak wszyscy pracownicy. Pod tym względem nie ma taryfy ulgowej. Żadna z nich nie dostała stanowiska za darmo. Musiały się wykształcić, wyszkolić i zdobyć niezbędne kompetencje" - podkreślił Wojciechowski.

Były właściciel Polonii Warszawa zdradził przy okazji, czym zajmują się jego synowie. Jak się okazuje, jeden z nich postanowił związać swoją przyszłość ze sportem. "Starszy jest zawodowym tenisistą i na razie chce robić karierę sportową. Ale na przykład w Jachrance planujemy piętnaście kortów tenisowych, więc może w przyszłości zajmie się sportową częścią ośrodka? Za to młodszy syn ma już wizję przyszłej szkoły zbieżną z tym, co robimy w grupie - chce studiować hotelarstwo w Lozannie" - ujawnił.

Obecnie Józef Wojciechowski związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską, z którą doczekał się syna Augusta i córki Aurory. Jak wiadomo, nie jest to jednak jego pierwsza miłość. Z pierwszą żoną 79-latek doczekał się trzech córek, jednak mimo potomstwa ich związek nie przetrwał próby czasu. W 2013 roku przedsiębiorca ponownie stanął na ślubnym kobiercu z młodszą o 37 lat Laurą Michnowicz. Modelka urodziła Wojciechowskiemu dwóch synów, jednak i w tym przypadku obyło się bez "happy endu".

W 2017 roku Wojciechowski zaczął pojawiać się na salonach z młodszą o kilka dekad Beatą Pruską. Kobieta planowała sformalizować swój związek z milionerem, jednak ostatecznie nie dane im było powiedzieć sobie "tak".

Laura Michnowicz i Józef Wojciechowski w 2012 r. AKPA

Patrycja Tuchlińska i Józej Wojciechowski Podlewski AKPA

Józef Wojciechowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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