Związek 79-letniego Józefa Wojciechowskiego i o 48 lat młodszej od niego modelki Patrycji Tuchlińskiej od samego początku wzbudzał olbrzymie kontrowersje - wszystko ze względu na gigantyczną różnicę wieku. Były właściciel Polonii Warszawa co prawda już w przeszłości słynął ze słabości do młodszych kobiet, jednak żaden z tych związków ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Kiedy więc okazało się, że modelka i biznesmen mają się ku sobie, media plotkarskie nie wróżyły im świetlanej przyszłości.

Minęło już kilka lat, a Tuchlińska i Wojciechowski wciąż pozostają sobie bliscy. Ba, doczekali się nawet potomstwa - w 2021 roku na świat przyszedł ich pierwszy wspólny syn, Augustyn, a trzy lata później do rodziny dołączyła córka, której nadano imię Aurora. 31-latka bardzo długo ukrywała ciążę przed mediami, jednak ostatecznie podzieliła się informacją o narodzinach córki i od tamtej pory pozostaje aktywna w mediach społecznościowych.

Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska świętują drugie urodziny córki

Nie jest tajemnicą, że modelka żyjąca u boku miliardera lubi chwalić się wystawnym życiem. Nieustannie pokazuje swoim obserwatorom drogie hotele, podróże w egzotyczne miejsce, wymyślne kreacje czy torebki i zegarki. Teraz 31-latka pochwaliła się zdjęciem z hucznego przyjęcia urodzinowego swojej córki, która właśnie skończyła dwa latka.

Tuchlińska i Wojciechowski nie szczędzili na ozdobach i atrakcjach na przyjęcie urodzinowe swojej pociechy. W centrum zdjęcia opublikowanego przez Patrycję zobaczyć można bogato zdobiony, trzypiętrowy tort ze słynną Kicią Kocią, na czubku którego umieszczono jadalny koszyk z truskawkami. Za tortem dumnie prezentuje się ścianka z czerwonymi i różowymi balonami, banerem z napisem "2 urodziny Aurory" oraz... sporym rozmiarów domkiem. Sama solenizantka ubrana była w sukienkę w biało-czerwoną kratę z wisienkami.

