Polski koszykarz zachwyca na EuroBaskecie. Może liczyć na wyjątkowe wsparcie
Jordan Loyd to absolutna gwiazda polskiej kadry na EuroBaskecie. To właśnie mistrz NBA z 2019 roku w dużym stopniu przyczynił się do triumfu "Biało-Czerwonych" w starciu ze Słowenią i Izraelem. Podczas mistrzostw Europy 32-letni koszykarz liczyć może na wsparcie swojej małżonki, która z zapartym tchem ogląda mecze podopiecznych Igora Milicicia z trybun.
Jordan Loyd to dziś kluczowa postać koszykarskiej reprezentacji Polski. Obywatelstwo otrzymał 31 lipca bieżącego roku, po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku o naturalizację. Decyzja Andrzeja Dudy o nadaniu Loydowi polskiego obywatelstwa była strzałem w dziesiątkę dla Polskiego Związku Koszykówki - pochodzący z Atlanty 32-latek już w pierwszym meczu EuroBasketu poprowadził "Biało-Czerwonych" do zwycięstwa ze Słowenią. Zdobył on wówczas 32 punkty i siedem trójek. Równie dobrze mistrz NBA z 2019 roku poradził sobie kilku dni później w meczu z Izraelem. To m.in. jego popisy na koszykarskim parkiecie pozwoliły Polakom sięgnąć po drugie zwycięstwo w fazie grupowej mistrzostw.
Jordan Loyd kilka lat temu stanął na ślubnym kobiercu. Jego małżonka to autorka książek
Podczas swojego debiutanckiego występu na mistrzostwach Europy, Jordan Loyd może liczyć na wyjątkowe wsparcie - w pierwszych meczach fazy grupowej w katowickim "Spodku", utytułowanego koszykarza wspierała bowiem jego małżonka, Stephanie Loyd.
Stephanie Loyd - podobnie z resztą jak wiele innych WAGs sportowych - aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się m.in. fotkami z zagranicznych wyjazdów. Amerykanka jednak bardzo sporadycznie publikuje w sieci romantyczne kadry z ukochanym. Oboje bowiem cenią sobie prywatność i w social mediach starają się publikować jak najmniej informacji dotyczących ich życia prywatnego. Wiadomo jednak, że kobieta zajmuje się pisaniem książek i jest businesswoman.
Stephanie i Jordan kilka lat temu powitali na świecie swojego wspólnego potomka - córkę, której nadano imię Savannah. Dziewczynka - choć ma zaledwie kilka lat - regularnie towarzyszy mamie na trybunach i wspiera swojego tatę podczas ważnych spotkań.