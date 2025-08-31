Polski koszykarz zachwyca na EuroBaskecie. Może liczyć na wyjątkowe wsparcie

Jordan Loyd to dziś kluczowa postać koszykarskiej reprezentacji Polski. Obywatelstwo otrzymał 31 lipca bieżącego roku, po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku o naturalizację. Decyzja Andrzeja Dudy o nadaniu Loydowi polskiego obywatelstwa była strzałem w dziesiątkę dla Polskiego Związku Koszykówki - pochodzący z Atlanty 32-latek już w pierwszym meczu EuroBasketu poprowadził "Biało-Czerwonych" do zwycięstwa ze Słowenią. Zdobył on wówczas 32 punkty i siedem trójek. Równie dobrze mistrz NBA z 2019 roku poradził sobie kilku dni później w meczu z Izraelem. To m.in. jego popisy na koszykarskim parkiecie pozwoliły Polakom sięgnąć po drugie zwycięstwo w fazie grupowej mistrzostw.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

Jordan Loyd kilka lat temu stanął na ślubnym kobiercu. Jego małżonka to autorka książek

Podczas swojego debiutanckiego występu na mistrzostwach Europy, Jordan Loyd może liczyć na wyjątkowe wsparcie - w pierwszych meczach fazy grupowej w katowickim "Spodku", utytułowanego koszykarza wspierała bowiem jego małżonka, Stephanie Loyd.

Stephanie Loyd - podobnie z resztą jak wiele innych WAGs sportowych - aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się m.in. fotkami z zagranicznych wyjazdów. Amerykanka jednak bardzo sporadycznie publikuje w sieci romantyczne kadry z ukochanym. Oboje bowiem cenią sobie prywatność i w social mediach starają się publikować jak najmniej informacji dotyczących ich życia prywatnego. Wiadomo jednak, że kobieta zajmuje się pisaniem książek i jest businesswoman.

Rozwiń

Stephanie i Jordan kilka lat temu powitali na świecie swojego wspólnego potomka - córkę, której nadano imię Savannah. Dziewczynka - choć ma zaledwie kilka lat - regularnie towarzyszy mamie na trybunach i wspiera swojego tatę podczas ważnych spotkań.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Jordan Loyd ma dać wiele radości polskim kibicom na Eurobaskecie Marcin Golba AFP