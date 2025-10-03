Polski gwiazdor już tego nie ukrywa. Do wszystkiego się przyznał, a potem ogłosił. Trwa odliczanie

W ostatnich latach wielu fanów Rafała Sonika wciąż myślało, że ten pozostaje w szczęśliwym związku z Karoliną Sołowow. Jakiś czas temu przestał jednak pojawiać się z nią w miejscach publicznych, a obok niego stała już inna dama. Jak się okazało, Sonik znalazł nową miłość, Izę. Para spodziewa się narodzin synka.

Rafał Sonik w nowym związku

W rozmowie z portalem Pudelek, Rafał Sonik wyjaśnił, dlaczego wcześniej oficjalnie nie ogłaszał rozstania ze swoją poprzednią partnerką i matką jego syna, Gniewka. "Łatwo wyjść do mediów i ogłosić: nie jesteśmy już razem, ale to mogłoby uruchomić lawinę nikomu niepotrzebnych komentarzy, a dobro Gniewka, dzieci, było i jest dla mnie zawsze najważniejsze. Dopóki więc można było tego uniknąć, dopóty nie wychodziliśmy z takim komunikatem" - tłumaczył.

"Teraz sytuacja jest inna. Za chwilę na świecie pojawi się brat Gniewka - Radzio. Uznałem, że nie ma sensu czekać, aż spadnie na nas jakiś nieprzewidziany kłopot - że ktoś powie coś, czego później nie da się odkręcić, a co nie będzie zgodne z prawdą. Nie chcieliśmy, by medialne fakty wyprzedziły te prawdziwe, życiowe" - dodał. To dlatego zdecydował się na wywiad, w którym opowiedział o kulisach swojego nowego związku i tym.

Rafał Sonik przyznał, że jego nowa partnerka nie miała łatwo

Sonik wyjaśnił, że wcale nie ukrywał szczególnie swojej nowej relacji - z Izą na zdjęciach pokazywał się już w poprzednich latach, bywał z nią na imprezach okolicznościowych i pokazywał się publicznie. Nie nadał jedynie komunikatu, który oficjalnie pokazywałby fanom, że jego serce należy już od innej.

Przyznał, że w związku z tym jego nowa partnerka nie miała łatwo. "Szczególnie dla Izy - czytać i oglądać różne nieprawdziwe informacje w internecie. Ale uznaliśmy, że to mniejszy kłopot, który jako dorośli potrafimy unieść, a dzieci są chronione" - tłumaczył.

On i Iza poznali się jeszcze w 2022 roku i już wtedy nie byli w żadnych związkach, natomiast, jak twierdził sportowiec byli "pokiereszowani po bardzo trudnych rozstaniach". Dodał, że nie szukał wówczas żadnego związku i dopiero po czasie ich przyjaźń przekształciła się w związek. Jego i Izę dzieli również spora różnica wieku - dzielą ich aż 24 lata.

Rafał Sonik JULIEN DELFOSSE AFP

Rafał Sonik FRANCOIS FLAMAND AFP