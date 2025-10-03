Polski gwiazdor już tego nie ukrywa. Do wszystkiego się przyznał, a potem ogłosił. Trwa odliczanie
Rafał Sonik udzielił obszernego wywiadu portalowi Pudelek, w którym wyjaśnił, że znalazł jakiś czas temu nową miłość i spodziewa się narodzin syna, Radzia. Opowiedział, dlaczego wcześniej nie ogłaszał tej radosnej nowiny światu, choć, jak twierdził, wcale tego usilnie nie ukrywał. Zwrócił natomiast uwagę na to, że jego ukochanej, Izie, nie zawsze było łatwo.
W ostatnich latach wielu fanów Rafała Sonika wciąż myślało, że ten pozostaje w szczęśliwym związku z Karoliną Sołowow. Jakiś czas temu przestał jednak pojawiać się z nią w miejscach publicznych, a obok niego stała już inna dama. Jak się okazało, Sonik znalazł nową miłość, Izę. Para spodziewa się narodzin synka.
Rafał Sonik w nowym związku
W rozmowie z portalem Pudelek, Rafał Sonik wyjaśnił, dlaczego wcześniej oficjalnie nie ogłaszał rozstania ze swoją poprzednią partnerką i matką jego syna, Gniewka. "Łatwo wyjść do mediów i ogłosić: nie jesteśmy już razem, ale to mogłoby uruchomić lawinę nikomu niepotrzebnych komentarzy, a dobro Gniewka, dzieci, było i jest dla mnie zawsze najważniejsze. Dopóki więc można było tego uniknąć, dopóty nie wychodziliśmy z takim komunikatem" - tłumaczył.
"Teraz sytuacja jest inna. Za chwilę na świecie pojawi się brat Gniewka - Radzio. Uznałem, że nie ma sensu czekać, aż spadnie na nas jakiś nieprzewidziany kłopot - że ktoś powie coś, czego później nie da się odkręcić, a co nie będzie zgodne z prawdą. Nie chcieliśmy, by medialne fakty wyprzedziły te prawdziwe, życiowe" - dodał. To dlatego zdecydował się na wywiad, w którym opowiedział o kulisach swojego nowego związku i tym.
Rafał Sonik przyznał, że jego nowa partnerka nie miała łatwo
Sonik wyjaśnił, że wcale nie ukrywał szczególnie swojej nowej relacji - z Izą na zdjęciach pokazywał się już w poprzednich latach, bywał z nią na imprezach okolicznościowych i pokazywał się publicznie. Nie nadał jedynie komunikatu, który oficjalnie pokazywałby fanom, że jego serce należy już od innej.
Przyznał, że w związku z tym jego nowa partnerka nie miała łatwo. "Szczególnie dla Izy - czytać i oglądać różne nieprawdziwe informacje w internecie. Ale uznaliśmy, że to mniejszy kłopot, który jako dorośli potrafimy unieść, a dzieci są chronione" - tłumaczył.
On i Iza poznali się jeszcze w 2022 roku i już wtedy nie byli w żadnych związkach, natomiast, jak twierdził sportowiec byli "pokiereszowani po bardzo trudnych rozstaniach". Dodał, że nie szukał wówczas żadnego związku i dopiero po czasie ich przyjaźń przekształciła się w związek. Jego i Izę dzieli również spora różnica wieku - dzielą ich aż 24 lata.