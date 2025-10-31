Polski bramkarz cierpi na nieuleczalną chorobę. 3% społeczeństwa nawet nie wie, że ją ma

Wśród piłkarzy reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy zmagają się z wieloma problemami, również zdrowotnymi. Jednym z nich jest Marcin Bułka, który pomimo udanej kariery, przed laty musiał stawić czoła cukrzycy i mało brakło, aby nigdy nie został profesjonalnym piłkarzem.

Podczas programu na antenie "Kanału Sportowego" polski golkiper ujawnił, że sam potrafił zdiagnozować u siebie cukrzycę, na podstawie objawów, z którymi musiał się zmagać. Te dawały mu się mocno we znak i utrudniały funkcjonowanie.

Bułka usłyszał bolesną diagnozę. Choroba jest nieuleczalna, 3% Polaków nawet nie wie, że choruje

- Mając 13 lat, nikt o tym nie wie, odkrywałem sam cukrzycę. Wtedy schudłem 20 kilo, trenowałem i chodziłem do toalety co 5 minut, żeby oddać mocz. Ja się bardzo źle czułem, a trenowałem. Jeździłem na treningi, zacząłem zasypiać i sam sobie zdiagnozowałem tę cukrzycę - wrócił do wydarzeń sprzed lat polski bramkarz.

Cukrzyca to dzisiaj choroba cywilizacyjna, która jest w setkach milionach osób. Znam też kilku piłkarzy, którzy ją mają

Młody wówczas piłkarz udał się oczywiście do specjalisty, gdzie usłyszał trudną dla siebie diagnozę. Lekarka powiedziała mu bowiem, że może on zapomnieć o uprawianiu sportu w wymiarze profesjonalnym. Dziś bramkarz potwierdził, że bardzo się myliła.

- Ona na starcie mi powiedziała - do chłopaka z marzeniami, powiedziała mi "sport zawodowy? To możesz zapomnieć dzieciaku". Dla mnie jako dziecka, ja wyszedłem z płaczem. Mama widziała i to ją bolało - wyznał z bólem i żalem.

Niewiele więc zabrakło, aby Bułka nigdy nie został zawodowym piłkarzem, jednak jego upór nie pozwolił mu się poddać.

Dziś, jak wynika z danych przedstawionych w 2024 roku przez Ministerstwo Zdrowia, na cukrzycę chorują aż 3 miliony Polaków, a nawet milion z nich nie jest nawet świadomy tego, że na nią cierpi.

Przez długi czas cukrzyca nie daje większych objawów i trudno zauważyć, że się ona rozwija. Dlatego tak ważne są regularne badania. Nieleczona cukrzyca może doprowadzić, m.in. do uszkodzenia wzroku, nerek i naczyń krwionośnych.

Marcin Bułka Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

