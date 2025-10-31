Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski bramkarz cierpi na nieuleczalną chorobę. 3% społeczeństwa nawet nie wie, że ją ma

Łukasz Olszewski

Mając zaledwie 13 lat, Marcin Bułka usłyszał od lekarki bolesną diagnozę. Jest chory na cukrzycę i jego stan jest na tyle poważny, że może on zapomnieć o zawodowym sporcie. Dziś cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, a jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia, co dziesiąty Polak może zmagać się z cukrzycą, a nawet 3% społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje.

Adam Buksa, Jan Bednarek i Marcin Bułka
Wśród piłkarzy reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy zmagają się z wieloma problemami, również zdrowotnymi. Jednym z nich jest Marcin Bułka, który pomimo udanej kariery, przed laty musiał stawić czoła cukrzycy i mało brakło, aby nigdy nie został profesjonalnym piłkarzem.

Podczas programu na antenie "Kanału Sportowego" polski golkiper ujawnił, że sam potrafił zdiagnozować u siebie cukrzycę, na podstawie objawów, z którymi musiał się zmagać. Te dawały mu się mocno we znak i utrudniały funkcjonowanie.

Bułka usłyszał bolesną diagnozę. Choroba jest nieuleczalna, 3% Polaków nawet nie wie, że choruje

- Mając 13 lat, nikt o tym nie wie, odkrywałem sam cukrzycę. Wtedy schudłem 20 kilo, trenowałem i chodziłem do toalety co 5 minut, żeby oddać mocz. Ja się bardzo źle czułem, a trenowałem. Jeździłem na treningi, zacząłem zasypiać i sam sobie zdiagnozowałem tę cukrzycę - wrócił do wydarzeń sprzed lat polski bramkarz.

Cukrzyca to dzisiaj choroba cywilizacyjna, która jest w setkach milionach osób. Znam też kilku piłkarzy, którzy ją mają
Marcin Bułka w "Kanale Sportowym".

Młody wówczas piłkarz udał się oczywiście do specjalisty, gdzie usłyszał trudną dla siebie diagnozę. Lekarka powiedziała mu bowiem, że może on zapomnieć o uprawianiu sportu w wymiarze profesjonalnym. Dziś bramkarz potwierdził, że bardzo się myliła.

- Ona na starcie mi powiedziała - do chłopaka z marzeniami, powiedziała mi "sport zawodowy? To możesz zapomnieć dzieciaku". Dla mnie jako dziecka, ja wyszedłem z płaczem. Mama widziała i to ją bolało - wyznał z bólem i żalem.

Niewiele więc zabrakło, aby Bułka nigdy nie został zawodowym piłkarzem, jednak jego upór nie pozwolił mu się poddać.

Dziś, jak wynika z danych przedstawionych w 2024 roku przez Ministerstwo Zdrowia, na cukrzycę chorują aż 3 miliony Polaków, a nawet milion z nich nie jest nawet świadomy tego, że na nią cierpi.

Przez długi czas cukrzyca nie daje większych objawów i trudno zauważyć, że się ona rozwija. Dlatego tak ważne są regularne badania. Nieleczona cukrzyca może doprowadzić, m.in. do uszkodzenia wzroku, nerek i naczyń krwionośnych.

Piłkarz w zielonym stroju bramkarza z numerem 12 oraz godłem Polski na piersi, stojący na tle rozmytej publiczności w stadionie.
Marcin Bułka
Marcin Bułka
